TASR

Včera o 18:01 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Minister Gál je vo finále rozhodovania o novej budove pre ministerstvo

Minister chce podľa jeho slov učiniť konečné rozhodnutie v takom časovom horizonte, aby neohrozil presťahovanie ministerstva do konca budúceho roka.

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. júna (TASR) – Necelý rok potom, ako ministerstvo spravodlivosti zverejnilo platený inzerát na výber svojej novej administratívnej budovy, stojí nový minister Gábor Gál (Most-Híd) pred finálnym rozhodnutím. Svoju situáciu ozrejmil médiám na utorňajšom stretnutí.

Podľa pôvodného avíza mal šéf rezortu v utorok oznámiť víťaza súťaže, ktorú usporiadala ešte jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd). To sa nakoniec neudialo. Gál to odôvodnil etickou dilemou, ktorú stále rieši, podobne ako jeho predchodkyňa.

Najlepšie ponuky dostal jeho rezort od finančných skupín Penta a J&T, tie však majú z jeho pohľadu vo verejnosti naštrbenú reputáciu. „V očiach verejnosti je to vec, ktorá je nehmatateľná, ale predsa existuje,“ vysvetlil minister s tým, že stojí pred najťažším rozhodnutím v doterajšom politickom živote.

S tým, aby ministerstvo podpísalo zmluvu s finančnými skupinami má minister problém aj osobne. "Keby som s tým nemal osobne problém, tak by som jednu alebo druhú ponuku podpísal,“ priznal. Exministerka pritom Gálovi podľa jeho slov odporučila, že ona by súťaž využila. Minister chce podľa jeho slov učiniť konečné rozhodnutie v takom časovom horizonte, aby neohrozil presťahovanie ministerstva do konca budúceho roka.

Penta ministerstvu ponúkla časť svojho komplexu Digital Park Einsteinova v bratislavskej Petržalke, skupina J&T zasa časť komplexu Westend, ktorý sa nachádza na Patrónke. Minister prezradil, že ponuka Penty bola lepšia v technickej časti, J&T zase ponúkla lepšie financovanie. Podrobnosti Gál neprezradil, odvolal sa pritom na to, že by tým mohol sťažiť pozíciu ministerstva pri ďalších rokovaniach.

V tomto prípade nejde o klasické verejné obstarávanie, keďže ministerstvo plánuje po úvodnom viacročnom prenájme budovu odkúpiť. Súťaž stále nie je ukončená a zúčastnení developeri sa zatiaľ nedozvedeli výsledok. Práve z tohto dôvodu sa Penta nechcela k jej priebehu vyjadrovať. Ohradila sa však voči etickej dileme prezentovanej Gálom a spochybňovaniu jej reputácie.

„Penta a jej spoločnosti úspešne pôsobia na desiatich európskych trhoch v konkurencii najväčších globálnych značiek, zamestnávajú 41.000 ľudí a sú riadené medzinárodným manažmentom,“ reagoval PR špecialista finančnej skupiny Gabriel Tóth.

„V našich kancelárskych budovách sedia lokálne aj medzinárodne uznávané spoločnosti a pri rokovaniach s nimi sa nestretávame so žiadnymi podobnými výhradami. V samotnom Digital Parku majú prenajaté kancelárie spoločnosti ako Eset, Pixel Federation či Deloitte,“ menoval Tóth. „Nevidíme preto žiadny dôvod, aby reputácia našej skupiny bola spochybňovaná,“ doplnil. Stanovisko J&T sa TASR získať nepodarilo.

Minister v rozhovore s novinármi pripustil, že využiť súťaž, ktorú zorganizovala jeho predchodkyňa je pre jeho rezort zrejme jediným možným riešením. Ministerstvo má vhodný pozemok na výstavbu novej budovy v areáli Zboru väzenskej a justičnej stráže v Mlynských Nivách, jej výstavba by si však vyžiadala najmenej päť rokov, čo je vzhľadom na súčasnú priestorovú situáciu ministerstva neprijateľné.

Rezort sa podľa Gála potrebuje odsťahovať z budovy na Župnom námestí, o ktorú sa delí s Najvyšším súdom, najneskôr do konca roku 2019. V prípade výstavby vlastnej budovy by tak či tak skončil v dočasnom prenájme, čo by aj z dôvodu viacnásobného sťahovania nebolo pre štát hospodárne. Minister sa tiež obáva, že opakovaná súťaž by mohla viesť k rovnakému výsledku ako súčasná.

Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií na prelome rokov 2016 a 2017 posudzoval alternatívne umiestnenie budovy ministerstva spravodlivosti a bratislavských súdov. Skonštatoval, že kapacity ministerstva v hlavnom meste neumožňujú umiestnenie ministerstva v jednej budove. Pred tým ako Žitňanská vyhlásila v júli 2017 súťaž, urobila prieskum, ktorý ukázal, že štátne organizácie v hlavnom meste nedisponujú vhodnou budovou.

Súťaž je otvorená, rezort si vyhradil právo nevybrať žiadnu ponuku. Kancelárske priestory chce prenajímať s neskoršou možnosťou odkúpenia. Do súťaže prišlo celkom 11 ponúk, do druhého kola postúpilo deväť. Sťahovanie chcela pôvodne Žitňanská zrealizovať najneskôr do konca marca 2019. Neskôr vyhlásila, že pri výbere nového sídla bude zohľadňovať aj to, akí koneční užívatelia výhod sú za developermi, ktorí ministerstvu predložili ponuky.