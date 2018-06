TASR

Kovalík pred challengerom Poprad - Tatry: Domáce turnaje sú špeciálne

Do pavúka 32 hráčov by sa mal priamo dostať ďalší Slovák Filip Horanský, ktorý je prvý pod čiarou, a v hlavnej fáze zabojujú vďaka voľným kartám aj Peter Vajda, Lukáš Klein a Dominik Šproch.

Jozef Kovalík, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) – Na antukových Mestských tenisových dvorcoch v Poprade sa v dňoch 18. až 23. júna uskutoční 16. ročník turnaja mužov Poprad - Tatry ATP Challenger Tour (dotácia 64.000 eur + hospitality). Na akceptačnej listine podľa svetového rebríčka ATP k 28. máju je najvyššie nasadený Rakúšan Gerald Melzer - finalista spred dvoch rokov.

Medzi 22 hráčmi je nasadená dvojka domáci Jozef Kovalík. "Každý turnaj je iný, no domáce sú špeciálne. Záleží na hráčovi, ako sa na turnaj nastaví," uviedol Kovalík na stránke podujatia. "Podával výborné výkony, ale mal aj nejaké výkyvy. Pokiaľ sa dobre rozohrá, má šancu na dobrý výsledok," prognózoval riaditeľ turnaja Miloslav Mečíř. Do pavúka 32 hráčov by sa mal priamo dostať ďalší Slovák Filip Horanský, ktorý je prvý pod čiarou, a v hlavnej fáze zabojujú vďaka voľným kartám aj Peter Vajda, Lukáš Klein a Dominik Šproch. Vo štvorhre sa predstaví šestnásť tandemov.

Na turnaji neštartujú daviscupoví reprezentanti Martin Kližan, Norbert Gombos ani Andrej Martin. "Oslovili sme všetkých. Kližan sa v tom čase bude kondične pripravovať pred Wimbledonom vo Vysokých Tatrách, ale príde nás pozrieť a zapojí sa do sprievodného programu, ďalší dvaja hráči dali prednosť príprave," povedal na tlačovej konferencii technický riaditeľ turnaja Branislav Stankovič.

Finále sa odohrá výnimočne už v sobotu 23. júna o 13.30 h. Organizátori vyšli v ústrety niektorým účastníkom popradského turnaja, ktorí budú od pondelka hrať kvalifikáciu Wimbledonu. "Turnaj má peknú tradíciu, aj keď nie je jednoduché zorganizovať ho. Celkový rozpočet je okolo 150.000 eur, z toho na prize money hráčom je vyčlenených 64.000. Víťaz dostane 9200 eur, zdolaný finalista 5400," dodal Stankovič.