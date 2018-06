Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Čo robiť, keď vás vonku stihne búrka. Vyhnite sa základnej chybe, ktorú robí väčšina z nás

Zásad je síce trochu viac, no oplatí sa ich ovládať, pretože vám môžu zachrániť život.

Ilustračná snímka — Foto: Facebook

BRATISLAVA 12. júna (Dobré noviny) - S teplým počasím sa neodmysliteľne spájajú aj búrky. A hoci si človek neraz myslí, že je pánom všetkého, keď sa začne blýskať zostane v porovnaní s prírodnými živlami poriadne maličký. Málokto totiž vie, ako sa v takomto počasí správať.

Najlepšou radou je schovať sa do sucha pod strechu. Ideálne v domácom prostredí, ktoré človek dôverne pozná. Aj tu však platia určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Ak sa k vám blíži búrka, treba z elektrickej zástrčky povypínať čo najviac spotrebičov. Ak by totiž do vášho príbytku udrel hrom, zachránite si elektroniku a vyhnete sa aj ťahaniciam s poisťovňou.

Foto: TASR - Roman Hanc

Oveľa horšia situácia nastáva vtedy, keď nás búrka zastihne vonku. Čo teda robiť v takomto prípade? Odborníci hovoria o jednoduchom pravidle, a to aby sme neboli najvyšším bodom v okolí.

Vyhnúť sa treba týmto miestam: Väčšina ľudí má tendenciu schovať sa pod strom, no práve to býva najčastejšia chyba. Dôvodom je to, že stromy sú vysoké, a tak blesky automaticky priťahujú. Osamelo stojacim stromom sa tak vyhnite, rovnako aj okrajom lesov. Ak ste v lese, radšej sa presuňte viac do jeho vnútra, kde vás naraz bude chrániť väčšie množstvo zelene.



Dôvodom je to, že stromy sú vysoké, a tak blesky automaticky priťahujú. Osamelo stojacim stromom sa tak vyhnite, rovnako aj okrajom lesov. Ak ste v lese, radšej sa presuňte viac do jeho vnútra, kde vás naraz bude chrániť väčšie množstvo zelene. Ak vás blýskavica zachytí počas turistiky a vy budete na vrchole hrebeňa , čo najrýchlejšie skúste zliezť do nižších polôh, kde je menšia pravdepodobnosť, že by vás zasiahol blesk.



, čo najrýchlejšie skúste zliezť do nižších polôh, kde je menšia pravdepodobnosť, že by vás zasiahol blesk. Určite sa treba "pratať" aj z voľných priestranstiev , ako je pole či horská čistinka, kde naša stojatá postava vytŕča a blesk "láka". Ak búrka príde naozaj nečakane a nezostane vám iná možnosť, ako na mieste zotrvať, ľahnite si na zem a vytvorte s ňou čo najväčšiu rovinu, poprípade sa schúľte do priehlbiny, ak nejakú nájdete.



, ako je pole či horská čistinka, kde naša stojatá postava vytŕča a blesk "láka". Ak búrka príde naozaj nečakane a nezostane vám iná možnosť, ako na mieste zotrvať, ľahnite si na zem a vytvorte s ňou čo najväčšiu rovinu, poprípade sa schúľte do priehlbiny, ak nejakú nájdete. Vyhnite sa aj vodným plochám, pretože voda je vynikajúci elektrický vodič a naozaj by to mohlo byť vaše posledné kúpanie. Foto: TASR/AP V takomto počasí treba opustiť aj hrady či jaskyne , pretože blesk sa zvykne po mokrej skale "plaziť" a naša prítomnosť mu vodivú cestu preruší, čo môže mať fatálne dôsledky.

V jaskyni môžete zotrvať iba v takom prípade, ak ste vzdialený aspoň meter od vchodu a ak máte nad hlavou voľné priestranstvo taktiež aspoň jeden meter. Ak tieto podmienky spĺňate, čupnite si a môžete tam zostať.



, pretože blesk sa zvykne po mokrej skale "plaziť" a naša prítomnosť mu vodivú cestu preruší, čo môže mať fatálne dôsledky. V jaskyni môžete zotrvať iba v takom prípade, ak ste vzdialený aspoň meter od vchodu a ak máte nad hlavou voľné priestranstvo taktiež aspoň jeden meter. Ak tieto podmienky spĺňate, čupnite si a môžete tam zostať. Osobitnou kategóriou sú automobily, ktoré sú skonštruované ako nedokonalá Faradayova klietka. Blesk, ktorý auto zasiahne, tak do kabíny neprenikne, ale zvedie sa po povrchu karosérie do zeme. Dôvodom je to, že pre pole, ktoré úderom blesku vzniká, sú okná na automobile "príliš malé". Ak vás teda búrka zastihne na cestách, odstavte auto a búrku v pokoji prečkajte.

​Okrem tohto však treba dodržiavať aj ďalšie zásady: Ak vás zastihne nepriaznivé počasie, presúvajte sa radšej pomaly ako behom .



. Ak to bude čo i len trochu možné, nájdite si suché miesto . Ako sme už spomínali, voda je dobrý vodič, a tak popršané, mokré podložie môže pôsobiť naozaj nebezpečne. Hlavne, keď vezmeme v úvahu, že ľudské telo je z veľkej časti tvorené práve vodou . Môžete sa však od okolia izolovať, napríklad karimatkou, pršiplášťom či suchým oblečením.



. Ako sme už spomínali, voda je dobrý vodič, a tak popršané, mokré podložie môže pôsobiť naozaj nebezpečne. Hlavne, keď vezmeme v úvahu, že . Môžete sa však od okolia izolovať, napríklad karimatkou, pršiplášťom či suchým oblečením. Zbavte sa vodivých predmetov, ako je napríklad retiazka, dáždnik, bicykel či mobil. Radšej ich "obetujte" a odhoďte. Po búrke sa k nim predsa môžete vrátiť. Foto: TASR/AP

Šanca, že do nás "udrie", je 1:1. No ublížiť nám nemusí iba blesk, ale aj teplo či tlaková vlna, ktoré sa s výbojom atmosferickej elektriny bezprostredne spájajú. Výsledkom sú neraz vážne popáleniny, zástava srdca či dýchania, čo môže viesť až k smrti. V prípade, že človek kontakt s bleskom prežije, treba mu bezodkladne poskytnúť prvú pomoc a kontaktovať záchranárov. Treba však dbať na to, aby sme pri tom neohrozili svoje vlastné zdravie, preto si počasie pozorne odpozorujte.

Zásad, ktoré treba dodržiavať, je teda naozaj veľa, no máte s nimi šancu zásah bleskom minimalizovať alebo sa mu dokonca úplne vyhnúť. A je dôležité, aby vedeli reagovať aj malé deti. Preto je na nás dospelých, aby sme ich naučili, ako sa správať v takomto počasí. A zabúdať netreba ani na zvieratá, ktoré sú vonku a ktoré si taktiež zaslúžia bezpečie.