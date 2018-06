TASR

Autor Vatikánskej kuchárky: Pápež František má najradšej sladké

Vatikánska kuchárka ponúka i pomerne jednoduché recepty, ktoré si nevyžadujú príliš veľa surovín a času na prípravu.

Bratislava 12. júna (TASR) - David Geisser bol dva roky členom Švajčiarskej gardy, ktorá ochraňuje pápeža vyše päťsto rokov. Rodák z Zürichu pôsobil v službách Svätého Otca v rokoch 2013 až 2015. Talentovaný kuchár, ktorého švajčiarsky denník Tagesanzeiger prirovnáva k svetoznámemu Jamiemu Oliverovi, v utorok v Bratislave predstavil zástupcom médií seba i knižnú novinku Vatikánska kuchárka.

"Vo svojom živote som mal veľa šťastia. Keď som mal 17 rokov napísal som svoju prvú kuchársku knihu, ktorá sa už vtedy stala vo Švajčiarsku bestsellerom. Pokračovalo to ďalej, kým som sa vyučil za kuchára, napísal som ďalšiu kuchársku knihu, absolvoval som základnú vojenskú službu, vo Švajčiarsku je povinná," priblížil svoj príbeh sympatický mladík, ktorého dávnym snom bolo členstvo vo Švajčiarskej garde. Geisserov otec bol tiež jej členom, dokonca bol jedným z dvoch gardistov, ktorí v roku 1981 premohli atentátnika Aliho Agcu strieľajúceho na Jána Pavla II.

Aj David musel ako uchádzač splniť celý rad požiadaviek. Definitívne rozhodnutie o tom, koho prijmú do najmenšej armády na svete, robí v užšom výbere jej veliteľ raz za rok v Ríme. "Kandidát na gardistu s ním absolvuje asi polhodinový osobný rozhovor. Veliteľ mi položil otázku, prečo chcem vstúpiť, keď vo Švajčiarsku môžem mať veľmi dobrú kariéru. Odpovedal som mu, že pre mňa nie je tým najdôležitejším kariéra, ale to, aby som si splnil svoje sny," vysvetlil s tým, že od svojho budúceho veliteľa dostal aj otázku, či by bol ochotný v rámci pôsobenia v Švajčiarskej garde napísať o nej kuchársku knihu. "Dva roky som pôsobil vo Švajčiarskej garde, kde som nadobudol také skúsenosti a zažil som také veci, ktoré ovplyvnili celý môj život," prízvukuje Geisser, ktorý pracuje od roku 2015 opäť vo Švajčiarsku, kde má vlastné kuchárske štúdio, vystupuje ako hosť v televíznych programoch a cestuje po svete, aby predstavil svoje kuchárske umenie.

Kniha okrem receptov obsahuje fotografie zo zákulisia Vatikánu a predstavuje legendy viažuce sa k Švajčiarskej garde od čias Michelangela až po súčasnosť. Recepty rôznej náročnosti zahŕňajú jednoduché jedlá, ale aj majstrovské kúsky. Na počesť posledných troch pápežov Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka v nej nechýbajú ani ich obľúbené jedlá z Poľska, Bavorska či Argentíny. "V úzkom kontakte s pápežom Františkom i Benediktom sme recepty spísali, niektoré som trochu preformoval. Jána Pavla II. som osobne nezažil, ale mal som tam priateľov, ktorí vedeli, ako sa stravoval a zachytili niektoré recepty," poznamenal autor publikácie, ktorá predstavuje významné osobnosti Vatikánu i obľúbené recepty jednotlivých dôstojníkov Švajčiarskej gardy: "Popisuje tiež všedný deň člena Švajčiarskej gardy. Pre jej členov varia poľské rehoľné sestry. Kniha predstavuje aj dobré reštaurácie, ktoré garda rada navštevuje."

Vatikánska kuchárka ponúka i pomerne jednoduché recepty, ktoré si nevyžadujú príliš veľa surovín a času na prípravu. "Všetky ingrediencie by mali byť dostupné aj tu na Slovensku," dodal s úsmevom Geisser. Ako člen Švajčiarskej gardy mal možnosť dostať sa do blízkosti viacerých osobností politického či spoločenského života. "Každý deň navštívi Vatikán desať až 12 veľvyslancov," hovorí mladý muž, ktorý po boku pápeža videl celý svet. Absolvoval návštevu u Obamu, Putina, dvakrát u A. Merkelovej, navštívil britskú kráľovnú či bývalého generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna.

Na otázku TASR, aké jedlá preferuje pápež František, David Geisser reagoval: "Má veľmi rád, povedal by som, chutné veci, napríklad Dulce de Leche, pre mňa to bolo príliš sladké. Ale má rád aj pizzu, cestoviny, ale najradšej má sladké. Dá si aj zeleninu, ale nepovedal by som, že je to jeho obľúbené jedlo."

Knihu Vatikánska kuchárka, ktorá doteraz vyšla v nemčine, taliančine, francúzštine, angličtine, vydalo v slovenskom jazyku vydavateľstvo Don Bosco.