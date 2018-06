Dominika Dobrocká

V mladosti si sľúbili, že ak budú v 50-tke sami, vezmú sa. Po 37 rokoch svoj sľub naozaj dodržali

Ich vzťah sa rozpadol, no zostali priateľmi. Po rokoch si napokon povedali svoje „áno“.

— Foto: today.com

SAINT PAUL 12. júna - Dohody by mali platiť a plniť sa. Niečo o tom vedia aj Kimberley Deanová a Ron Palmer. Ich priateľstvo sa počas štúdia na strednej škole zmenilo na lásku. Všetko sa však časom zmenilo. Obaja boli mladí a Ron si jednoducho ešte chcel niečo prežiť a nie sa viazať. Aj napriek tejto skutočnosti sa rozišli v dobrom a zostali priateľmi. Boli si blízki, čoho dôkazom bolo aj to, že sa pravidelne v priebehu rokov kontaktovali. Rozprávali sa o svojich trápeniach, rozpadnutých vzťahoch a navzájom sa povzbudzovali.

Počas jedného konkrétneho telefonátu uzavreli medzi sebou veľmi zvláštnu dohodu. „Bol to vtip. Vtedy sme boli obaja sami a boli sme zničení z rozchodov,“ opísala situáciu Kimberley. Sľúbili si, že keď dovŕšia 50 rokov a nebudú mať partnera, tak sa vezmú. Počas tohto rozhovoru sa dostali aj k iným témam. Jenou z nich bolo aj to, že Ron nemal žiadneho dediča. „Len to nechaj na mňa,“ žartovne ponúkla svoju pomoc. Obaja boli rozvedení, avšak Kimberley mala dve deti a Ron bol sám.

Veľmi rýchlo sa však na dohodu zabudlo a čas plynul. Zostali aj naďalej priateľmi. Ron jej občas pomohol so strážením detí, ba dokonca ich brával na prechádzky. Bol to veľmi zvláštny druh priateľstva. Vedeli, že sa na seba môžu spoľahnúť a počítať s pomocou. V roku 2016 sa rozhodli svoj vzťah posunúť a po druhýkrát skúsiť vzťah. V tínedžerskom veku sa to nepodarilo, v zrelom veku však konečne áno. Netrvalo dlho a Ron sa konečne odhodlal svoju dlhoročnú lásku požiadať o ruku. Dňa 1. júna 2018 si pár konečne povedal svoje áno. Dávna dohoda sa teda konečne naplnila do bodky. K oltáru svoju mamičku priviedli jej deti.

Jedna vec sa však úplne nezhodovala s ich podmienkami. V tej slabej chvíľke si povedali, že keď sa dajú dokopy, budú mať obaja 50 rokov. Keď sa však brali Kimberley mala 51 a Ron 54 rokov. Svoj veľký deň si ale obaja užili. „Deň bol krásny, počasie bolo úžasné a boli sme obklopení našimi priateľmi a rodinou,“ povedala šťastná nevesta. „Sme ako Yin a Yang. Navzájom sa dopĺňame. Vždy sme tu boli jeden pre druhého. On ma utešoval a ja som ho utešovala. Videl vyrastať moje deti,“ doplnila.

Ron priznal, že svoju dnes už manželku miloval vždy. „Začínali sme ako priatelia, zamilovali sme a napokon sme sa rozišli ako priatelia. Vždy sme sa však o seba starali. Vždy som ju miloval, pretože je to úžasná osoba,“ vyhlásil Ron. Kimberley mrzí iba to, že na seba tak dlho čakali. Jej dcéra však vedela, ako sa tento príbeh skončí. „Povedala by som, že na svete neexistujú ľudia, ktorí sa k sebe tak veľmi hodili. Ľudia, ktorí majú byť spolu, sa vždy nájdu. Môže to trvať aj 37 rokov,“ povedala dcéra Kayla.