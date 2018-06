TASR

Korzický premiér chce prijať loď Aquarius so stovkami migrantov

Plavidlo so 629 utečencami na palube, ktoré sa nachádza v Stredozemnom mori, sa momentálne pripravuje na cestu do Španielska.

Na archívnej snímke loď Aquarius. — Foto: TASR/AP

Ajaccio 12. júna (TASR) - Korzický regionálny premiér Gilles Simeoni navrhol, že by loď Aquarius s vyše 600 migrantmi mohla zakotviť v jednom z prístavov tohto francúzskeho ostrova. Informovala o tom agentúra DPA.

Plavidlo so 629 utečencami na palube, ktoré sa nachádza v Stredozemnom mori, sa momentálne pripravuje na cestu do Španielska. Tamojší premiér Pedro Sánchez v pondelok oznámil, že loď môže priplávať do prístavu Valencia. Talianska vláda predtým odmietla loď prijať a neumožnila jej zakotviť v niektorom z talianskych prístavov.

"Nedostatok potravín, zlé poveternostné podmienky a príliš vzdialený španielsky prístav: korzická výkonná rada kvôli naliehavosti navrhuje (humanitárnej organizácii) SOSMedFrance prijatie lode Aquarius v korzickom prístave," napísal v utorok na Twitteri predseda korzickej výkonnej rady Simeoni.

Korzická výkonná rada je regionálna vláda s rozsiahlymi kompetenciami, píše DPA. Či jej ponuku odsúhlasila aj centrálna vláda v Paríži, zostáva nejasné. Francúzsko sa totiž zatiaľ k celému sporu nevyjadrilo.

Aquarius patrí európskej humanitárnej organizácii SOS Méditerranée. Podľa nej zobral Aquarius na svoju palubu 629 migrantov vrátane 123 maloletých osôb bez sprievodu, 11 ďalších detí a siedmich tehotných žien. Väčšinu z nich tvoria obyvatelia subsaharskej Afriky, ktorých zachránili počas šiestich operácií pri pobreží Líbye. Stovky z nich vytiahli z mora lode talianskych námorných síl a následne ich odovzdali posádke Aquariusa.

Nová talianska vláda pre loď uzavrela prístavy v krajine. Nariadil to minister vnútra Matteo Salvini, vodca protiprisťahovalecky zameranej Ligy Severu (LS) a minister infraštruktúry Danilo Toninelli z Hnutia piatich hviezd (M5S).