Kristína Jurzová

Dnes o 13:30 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Revolučný liek nahradí obávaný epidurál, mamička si tlmí bolesť sama. Medzi prvými ju používa slovenský lekár

V susednom Česku sa ženám rodí o niečo ľahšie. Môže za to liek, ktorý prináša revolúciu do oblasti pôrodníctva.

Alexander Aboši, primár Anesteziologicko-resuscitačného oddelenia v českej Nemocnici Sokolov. — Foto: Nemocnice Sokolov/Flickr

SOKOLOV 12. júna (Dobré noviny) - Je to jeden z najkrajších a zároveň najstrašnejších zážitkov vôbec. Pôrod. Každá žena ho prežíva inak a kým niektoré budúce mamičky to zvládnu "ľavou-zadnou", iné potrebujú bolesť utíšiť. Epidurál však čoskoro môže upadnúť do zabudnutia. Medicína totiž prichádza s revolučným liekom remifentanil, ktorý si bude rodička dávkovať sama a ktorý sa nehromadí ani v tele mamičky či bábätka.

Čo spôsobuje pôrodné bolesti?

Jednoznačná odpoveď na to, prečo to človeka spomedzi všetkých cicavcov bolí azda najviac, zatiaľ neexistuje. Podľa anesteziológa Alexandra Abošiho (38) je to však daň za to, že sa ľudstvo postavilo zo štyroch nôh na dve, čo spôsobilo aj zmeny na našej panve a chrbtici. Bábätká však podľa neho robia stále tie isté pohyby, len telo matky sa im musí prispôsobovať inak, čo sa však nie vždy zaobíde bez bolesti.

V sokolovskej nemocnici v Českej republike, kde slovenský lekár Aboši pracuje, si však rodiace mamičky môžu pomocou špeciálneho prístroja dávkovať lieky proti bolesti samy. "Po prvý raz som o tejto technológii počul v roku 2010 na anesteziologickom kongrese v Prahe. Vzbudilo to veľký rozruch, pretože to bolo jednoduché a zjavne fungujúce," prezradil Aboši pre OnaDnes.cz.

Iný postup v praxi

Celé dva roky sa v tejto oblasti vzdelával a rokoval s nemocnicou o tom, aby takýto prístroj zaviedli do praxe aj u nich. Problémom bol však samotný prístroj, pretože zahraničné firmy ho ponúkali za "neakceptovateľnú" sumu. Napokon im pomohla malá česká firma, ktorá dva malé prístroje vyrobila za zlomok ceny.

Foto: MaxPixel

O zavedení intravenóznej pôrodnej analgézie do praxe intenzívne komunikovali s nemocnicou v Brne, kde už takéto prístroje fungovali. Zaujímavosťou však je, že obe zdravotnícke zariadenia používajú iný postup v praxi, aj keď výsledok je rovnaký.

Medzi top metódami

Pôrod s remifentanilom je podľa lekára obľúbený najmä v Škandinávii. Metóda "je veľmi jednoduchá a zároveň účinná. Patrí medzi tri najúčinnejšie metódy, ktoré sú k dispozícii. Všeobecne, najdôležitejšia je psychická príprava," ozrejmuje lekár, ktorý vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach.

"Keď je žena na pôrod pripravená, tak reaguje inak, než keď ide do neznáma. Napríklad hypnopôrod, ktorý si chváli vojvodkyňa z Cambridge, nie je nič iné než kvalitný prípravný kurz. Iba sa tomu dá honosnejší názov," vysvetľuje.

Epidurál sa nedá použiť vždy

Na margo epidurálnej analgézie tvrdí, že jej účinnosť sa hodnotí na 90 percent. Jej nevýhodou však je, že sa pichá do chrbtice. Aby nedošlo k poškodeniu miechy, je nevyhnutné, aby sa práve vtedy rodička nehýbala, čo býva popri kontrakciách komplikované. "Našťastie, nestáva sa to," konštatuje lekár s tým, že epidurál sa nedá použiť v každej fáze pôrodu a že nie je ani vhodný pre každú rodičku.

Aj preto je u nich epidurál iba plánom B. Prímom je predovšetkým remifentanil, ktorý sa pichá do žily a ktorého účinnosť hodnotí na 80 percent. "Kedykoľvek sa s tým dá začať a kedykoľvek skončiť. Ďalšie metódy tlmenia bolesti sa pohybujú s účinnosťou niekde okolo 30 percent, takže je tam veľký skok," konštatuje primár anesteziologicko-resuscitačného oddelenia, ktorý v Nemocnici Sokolov pôsobí od roku 2004.

Ako ďalšiu výhodu uvádza to, že látka sa nehromadí ani v novorodencovi, ani v maminke, a teda ani v materskom mlieku. "Okamžite po tom, čo splní svoju úlohu, tak je preč. Do štyroch a pol až deviatich minút zmizne," vysvetľuje s tým, že pozor treba dať najmä na to, či rodička nemá alergiu na látku obsiahnutú v lieku.

Dodáva, že hoci si mamičky regulujú množstvo lieku aj samy, k predávkovaniu dôjsť nemôže, všetko je regulované aj poistkou na prístroji. "Nami používaná intravenózna analgézia sa v súčasnosti javí ako jediná skoro rovnocenná metóda (epidurálu), ktorá by sa mohla ďalej rozširovať," uzatvára Aboši.

Celý rozhovor s lekárom Alexandrom Abošim nájdete na portáli Idnes.cz.