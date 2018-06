TASR

Lekár Kuchař chce behom osláviť 100 rokov od vzniku Československa

Vyšný Komárnik 11. júna (TASR) – Behom okolo bývalého Československa chce český 66-ročný lekár Peter Kuchař osláviť 100. výročie vzniku samostatného štátu. Na ceste ho sprevádza manželka Viera a kríženec belgického ovčiaka, fenka Kamilka.

V pondelok dobehol do Vyšného Komárnika v okrese Svidník, kde si pri pamätníku na Dukle uctili pamiatku padlých vojakov počas druhej svetovej vojny. Ako povedal, myšlienka behu vznikla v roku 2009, keď počas 24 hodín odbehol 170 kilometrov. "Povedal som si, že by nebolo zlé osláviť 100 rokov Československa práve behom okolo celého Československa,“ povedal pre TASR Kuchař, ktorý Duklu navštívil po prvý raz.

Svoju cestu začal 11. mája pri rodnom dome v obci Detmarovice pri Karvinej. Denne beží 20 až 22 kilometrov a manželka približne päť. Rozhodli sa kúpiť si obytné vozidlo, v ktorom prespávajú. "Kúpil som mapy celého československého pohraničia a na každej z nich som si vyznačil trasu. Vždy je nejaký začiatok a cieľ v ten daný deň. Po troch dňoch behu je deň voľna, ideme si niečo pozrieť, ako Svidník napríklad. Vždy sa dohodneme, ja vybehnem, manželka má za úlohu čakať na danom mieste a ja tam dobehnem, zatiaľ nám to klape," vysvetlil Kuchař.

Celá trasa má podľa jeho slov približne 3000 kilometrov a doteraz odbehli asi 450 km. "Rozvrhol som si to tak, aby som dobehol práve na výročie, 28. októbra do Detmaroviec," doplnil Kuchař s tým, že zatiaľ sa nestretol s ničím neočakávaným. "To, že som zmokol v Oravskej Lesnej, tak to nebolo nič zlé. Medveďa som ešte nestretol, takže to je tiež dobré. Vyplašil som pár srncov cestou lesom," povedal s úsmevom.

"Keď prišiel po prvý raz s týmto nápadom, tak som to nebrala vážne, že je to ešte ďaleko a že je ešte množstvo času. Potom som sa toho bála, pretože som si hovorila, že ako to všetko zvládneme, pretože ja musím pracovať, mama má 87 rokov, je sama, máme dom so záhradkou, takže takéto starosti. Nakoniec sa všetko zorganizovalo, sme tu a teraz si len prajem, aby to zvládol ako športovec, aby sme to fyzicky ustáli," povedala jeho manželka Viera Kuchařová a dodala, že Slovensko ju príjemne prekvapilo tým, že si v jednotlivých obciach môžu nakúpiť potraviny na prípravu jedla.

Ako zdôraznil Kuchař, behať je zdravé, nesmie sa to však preháňať. "Musí sa behať s rozumom, žiadne násilie na tele by nemalo byť. Jednoducho behať na pohodu, ako hovorieval Zátopek, podľa pocitov. Už sa mi nechce veľmi súťažiť. Samozrejme, že nejaký ten maratónik si ešte dám, ale už behávam skutočne na pohodu, žiadne súťaženie, pretože v mojom veku už nie je zdravé sa prekonávať," dodal.

Manželia Kuchařovci v ďalších dňoch navštívia obce Habura, Svetlice v Medzilaboreckom okrese a predtým, než budú pokračovať ďalej, zavítajú aj do najvýchodnejšej obce niekdajšieho Československa - Novej Sedlice v okrese Snina.