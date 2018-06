TASR

Nitrianska Arriva ruší od 1. júla dve diaľkové linky do Bratislavy

Cestujúci, ktorí majú na svojich Arriva vernostných kontách kredity, ich môžu použiť na nákup cestovných lístkov Arriva Express do konca júna.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

Nitra 11. júna (TASR) - Spoločnosť Arriva ukončí od 1. júla tohto roka prevádzku dvoch diaľkových liniek. Od začiatku prázdnin prestanú premávať linky č. 406501 na trase Topoľčany – Nitra – Sereď – Bratislava a č. 407423 na trase Zlaté Moravce – Nitra – Sereď – Bratislava.

"Časť zrušených spojov bude Arriva obsluhovať prímestskou autobusovou dopravou na trase Zlaté Moravce – Nitra, Topoľčany – Nitra. Cestujúci, ktorí majú na svojich Arriva vernostných kontách kredity, ich môžu použiť na nákup cestovných lístkov Arriva Express do konca júna,“ informovala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku.

„V budúcnosti sa zameriame na poskytovanie služieb mestskej, prímestskej, príležitostnej a zmluvnej autobusovej dopravy. Naše služby plánujeme ďalej rozširovať aj v oblasti železničnej dopravy a radi by sme zdieľané bicykle Arriva Bike rozšírili aj do ďalších miest v rámci Slovenska,“ skonštatovala Helecz.

Časť zrušených spojov bude Arriva Nitra vykonávať na prímestských linkách v úseku Zlaté Moravce – Nitra na linke č. 407410. Od 1. júla pôjde ranný spoj č. 55 zo Zlatých Moraviec o 7.50 h, do Nitry príde o 8.25 h. Spoj č. 52 bude odchádzať z Nitry o 8.40 h, príchod do Zlatých Moraviec bude mať o 9.15 h. Cestujúcim zo Zlatých Moraviec bude o 8.00 h k dispozícii aj spoj č. 57, ktorý do Nitry príde o 8.35 h.

Spoje č. 57 a č. 58 budú premávať v pracovných dňoch, a to aj počas letných prázdnin. Popoludňajší spoj č. 68 vyrazí z Nitry o 12.50 h, príchod do Zlatých Moraviec bude mať o 13.25 h. Cestujúci zo Zlatých Moraviec budú môcť o 13.45 h nastúpiť na spoj č. 71, ktorý do Nitry príde o 14.20 h. Spoj č. 58 bude po novom odchádzať z Nitry o 15.25 h, do Zlatých Moraviec príde o 16.00 h. Spoje č. 52, č. 55, č. 68 a č. 71 budú premávať v pracovných dňoch, počas letných prázdnin však premávať nebudú.

V úseku Topoľčany – Nitra bude od 1. júla zabezpečovať prímestskú dopravu linka č. 406405. Popoludňajší spoj č. 53 bude odchádzať z Topoľčian o 12.50 h, do Nitry príde o 13.45 h. Cestujúcim z Nitry bude k dispozícii aj spoj č. 52 s odchodom o 14.15 h, ktorý do Topoľčian príde o 15.10 h. Spoje č. 53 a č. 52 linky č. 406405 budú premávať v pracovných dňoch, a to aj počas letných prázdnin.