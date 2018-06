TASR

Sagan skončil v 3. etape tretí: Ešte nie je koniec

Na čele priebežného poradia sa udržal domáci pretekár Stefan Küng z BMC.

Cyklista Peter Sagan, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Gansingen 11. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil tretie miesto v pondelňajšej 3. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe v záverečnom špurte na 182 km dlhej trati z Oberstammheimu do Gansingenu nestačil na víťazného Taliana Sonnyho Colbrelliho (Bahrain-Merida) a druhého Fernanda Gaviriu z Kolumbie (Quick-Step Floors). Peter Sagan vyhral na podujatí v nedeľu druhú etapu.

Na čele priebežného poradia sa udržal domáci pretekár Stefan Küng z BMC. Peter Sagan figuruje so stratou 16 sekúnd na piatej pozícii. "Dnes to boli opäť pekné preteky a znova sme do toho dali všetko. Všetci v tíme pracovali tvrdo na moju ochranu a na to, aby mi pripravili najlepšiu pozíciu pred špurtom. V záverečnom stúpaní som skúsil zaútočiť, ale dostal som sa späť do pelotónu. Ešte nie je koniec, zostáva nám šesť etáp, v ktorých to budeme skúšať," povedal P. Sagan pre oficiálnu stránku svojho tímu.

Počas úvodných kilometrov zvlnenej etapy sa od pelotónu odčlenili Fabien Grellier (Direct Energie), Calvin Watson (Aqua Blue Sport) a Filippo Zaccanti (Nippo Vini Fantini). Watson a Zaccanti bojovali najmä o udržanie si svojich dresov. Austrálčan bol lídrom bodovacej súťaže, Talian bol na čele medzi vrchármi. Neskôr sa k trojici pridal Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott). V pelotóne panoval pokoj prakticky počas celých pretekov. V upršanom počasí dostihla hlavná skupina jazdcov na čele 9 km pred cieľom a v záverečnom špurte tesne zvíťazil Colbrelli. Ten začal špurtovať asi 300 m pred cieľom a prišiel si po víťazstvo. Peter Sagan sa v závere nedostal do medzery medzi neho a Gaviriu a skončil tretí pred domácim Michaelom Albasinim.

"Je to nádherné víťazstvo. Zdolal som Sagana a Gaviriu v šprinte. Včera to nebol môj najlepší výkon, dnes som chcel ukázať na čo mám. Musím sa poďakovať mojim kolegom, ktorí sa okolo mňa pohybovali až do samého konca. Vyštartoval som veľmi, veľmi ďaleko pred cieľom. Skúsil som to ako v minulom roku na Paríž - Nice a som rád, že to zabralo aj tentoraz," citoval víťaza špecializovaný portál cycling-info.sk

Utorňajšia štvrtá etapa je dlhá 189 km s cieľom v meste Gstaad. Má prevažne rovinatý charakter a rozhodovať by sa mohlo na stúpaní Saanenmöser s maximálnym sklonom šesť percent, ktorý vrcholí desať km pred cieľom.