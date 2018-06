TASR

Dnes o 20:01 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní SKVELÁ SPRÁVA: Jane Dukátovej sa narodila dcéra Lívia

Slovenská vodná slalomárka a jej dieťa sú v poriadku.

Na archívnej správe Jana Dukátová. — Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Jana Dukátová je prvýkrát mamou. V pondelok sa im so svojím dlhoročným priateľom, trénerom a manažérom Róbertom Orokockým narodila v nemocnici v Bratislave-Ružinove dcéra Lívia.

"Janka aj dcéra sú v poriadku. Lívia má 46 cm a 3,18 kg," informoval Orokocký. Dukátová sa po materskej pauze plánuje k aktívemu športu vrátiť. "Na materstvo sa už veľmi teším. Plánovali sme to s Robom už po OH 2016 v Riu. V živote sú dôležité veci, ktoré človek nechce zmeškať. Verím, že po materskej prestávke sa ešte vrátim k športu a k vodnému slalomu. Chcela by som ešte raz štartovať na olympiáde, OH 2020 v Tokiu sú pre mňa veľká výzva," povedala Dukátová ešte v januári na vyhlásení najlepších športovcov Slovenskej kanoistiky za rok 2017.