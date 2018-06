TASR

Nový angiokardiograf minimalizuje dávku röntgenového žiarenia u detí

Bratislava 11. júna (TASR) – Detské kardiocentrum (DKC) v Bratislave, ktoré je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), má ako jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku pediatrický dvojrovinový angiokardiograf. Nový prístroj za 1,35 milióna eur je zameraný hlavne na ochranu detí, keďže výrazne znižuje dávku röntgenového žiarenia u malých pacientov, pričom zachováva potrebnú frekvenciu snímok za sekundu.

"Teším sa kvôli deťom, novorodencom a dojčatám, ktoré trpia ťažkými ochoreniami srdiečka a potrebujú niekoľkokrát v živote vyšetrenie alebo zákrok. Nové angio má tú vlastnosť, že výrazne znižuje celkovú dávku pre tohto pacienta," uviedol v pondelok pri príležitosti odovzdania nového prístroja Jozef Mašura, prednosta Kliniky detskej kardiológie LF UK a zároveň primár oddelenia funkčnej diagnostiky DKC-NÚSCH.

Pôvodne mal byť prístroj až súčasťou nového budovaného pavilónu samostatného pavilónu DKC, keďže však pôvodný prístroj po 17 rokov doslúžil, oddelenie funkčného vyšetrenia DKC tak získalo unikátny prístroj o čosi skôr. Pracovisko pritom vykonáva predoperačné diagnostické, ale aj liečebné katetrizačné zákroky.

Najväčšou prednosťou prístroja s veľkoplošnou obrazovkou a plochým detektorom s možnosťou zachytenia pľúcnych chlopní je technológia na báze kryštalického kremíka v zosilňovači, vďaka čomu je dávka žiarenia minimálna. Taktiež zahŕňa možnosť digitálnej subtrakcie, čo znamená, že eliminuje tkanivá a kosti okolo sledovaného miesta a tak lekári vidia len cievy.

Obsahuje kompletný monitorovací, vyhodnocovací a archivačný systém. Ponúka kvalitnejší a presnejší trojrozmerný obraz. Jeho konzola je zároveň uspôsobená na vyhodnocovanie všetkých digitálnych obrazových údajov s následným spracovaním a archiváciou, ako napríklad CT, MR, AKG, ECHO či hemodynamika vrodených chýb srdca.

Z nového angiokardiografu sa teší aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). "Špičkový prístroj bez špičkových ľudí je asi zbytočný. Verím, že kombinácia špičkových odborníkov a špičkového stroja pomôže našim detským pacientom prinavrátiť zdravie," skonštatovala Kalavská, ktorá pri tejto príležitosti vyzdvihla prácu personálu v DKC.

Podľa generálneho riaditeľa NÚSCH Mongiho Msollyho by sa mal nový prístroj časom presunúť do nových priestorov budovaného samostatného pavilónu DKC. Ten má zabezpečiť autonómiu detských pacientov s ich špecifickými potrebami diagnostiky, chýbajúcej liečby pre deti a vytvorenia vhodných podmienok pre pacientov a ich rodičov. Spojením má vzniknúť spoločné kardiologické centrum pre deti a dospelých.

Podľa predbežných odhadov generálneho riaditeľa by sa tak malo stať v priebehu niečo vyše roka. "Čochvíľa, čo je horizont niekoľkých mesiacov, budeme mať zaobstarané aj kardio CT pre deti, ale aj pre dospelých," doplnil Msolly s tým, že pribudnúť by malo aj kardio MR. Deadline je podľa neho do presťahovania DKC do nových priestorov.