TASR

Dnes o 18:37 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: Trenčania s Monizom začali zostra

Zranený kapitán mužstva Peter Kleščík zaberal individuálne v posilňovni.

Nový tréner AS Trenčín Holanďan Ricardo Moniz (uprostred) vedie prvý tréning svojho tímu počas štartu letnej prípravy na novú sezónu Fortuna ligy 11. júna 2018 v Trenčíne. — Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 11. júna (TASR) - S novým holandským trénerom Ricardom Monizom odštartovali v pondelok letnú prípravu na novú sezónu aj futbalisti AS Trenčín. V rámci nej absolvujú sústredenie v českej metropole, odohrajú päť stretnutí, z toho dvakrát sa stretnú so Spartou Praha.

Asistentmi Moniza budú Vladimír Cifranič a Juraj Ančic. Brankárom sa bude venovať Tomáš Belic, ktorý doposiaľ pôsobil pri mládeži AS. Káder ešte na prvom tréningu nebol kompletný, viacerí hráči sa po návrate z dovoleniek pripoja k tímu v priebehu týždňa, vrátane reprezentantov Slovenska do 18 rokov. "Príprava je krátka, prakticky len štvortýždňová. Hráči teda môžu čakať, že bude ešte intenzívnejšia ako v minulých rokoch. Moje pocity z nového trénera sú dobré. Nevidím žiadny problém v našej vzájomnej spolupráci, ktorá funguje už niekoľko mesiacov," povedal Cifranič.

Zranený kapitán mužstva Peter Kleščík zaberal individuálne v posilňovni. Z tréningu videl iba chvíľu, ale mal z neho dobrý pocit. "Pred dvoma týždňami som absolvoval artroskopiu kolena. Uvidíme, ako sa bude liečba vyvíjať. Prvé prognózy lekárov hovoria o štyroch až šiestich týždňoch maródovania. Čo som mal možnosť vidieť z tréningu, tak chalani toho mali dosť, veľa sa behalo. Bolo to na nich vidieť, že ide o zmenu v porovnaní s predošlými letnými prípravami. Verím, že naberieme kondíciu a dobre odštartujeme do Európskej ligy a Fortuna ligy. Vlani sme do našej najvyššej súťaže nevstúpili dobre, stálo nás potom veľa úsilia, aby sme sa vyšplhali nahor," uviedol 29-ročný obranca.

Moniz počas aktívnej činnosti odohral takmer tristo stretnutí v najvyššej holandskej súťaži. Asistent trénera bol vo Feyenoorde Rotterdam, Grasshopperi Zürich či Hamburgeri SV. Pracoval v akadémii PSV Eindhoven, tri roky bol v Tottenhame Hotspur. Na starosti mal aj akadémie FC Salzburg, z pozície riaditeľa dohliadal na školy na štyroch kontinentoch. Potom sa stal trénerom prvého mužstva Salzburgu, ktoré doviedol k zisku rakúskeho double. Koučoval aj Ferencváros Budapešť, Lechiu Gdaňsk, Mníchov 1860 či Notts County.

"Prichádza nový impulz, ktorý môže byť pre všetkých veľmi silný a motivujúci po odbornej stránke. Sme radi, že zmenu v realizačnom tíme prijali všetci zúčastnení a sú pripravení podporiť Ricarda Moniza a celý klub v ceste k naplneniu ďalších športových cieľov. Dôležitým pre nás je fakt, že Ricardo s nami strávil niekoľko mesiacov. Mal možnosť spoznať prácu a štruktúru fungovania klubu. Prichádza nová a určite zaujímavá výzva v rámci takejto spolupráce," povedal pre klubový web AS generálny manažér Róbert Rybníček.

Káder Trenčína posilnili viacerí hráči z vlastnej 19-ky. Na skúške z Interu Bratislava je obranca Reuben Yem, z hosťovania sa vrátil Issa Adekunle. Zmluvy podpísali brankár Alexander Morgos a útočník Alexandar Vojťuk, novou posilou je aj Nigérijčan Chukwuemeka Umeh.

V generálke na 1. kvalifikačné kolo Európskej ligy UEFA 2018/2019 sa AS stretne v piatok 6. júla na myjavskom štadióne, kde bude v novej sezóne hrávať domáce zápasy, s Interom Bratislava. Do nového ročníka FL vstúpia Trenčania v nedeľu 22. júla súbojom proti FC Nitra.

Káder AS Trenčín: brankári: Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Alexander Morgos (prestup, Ukrajina), Denis Chudý (AS Trenčín 19) obrancovia: Lukáš Skovajsa, Keston Julien, Martin Šulek, James Lawrence, Jovan Pavlovič, Peter Kleščík (zranenie, individuálny tréning), Marián Pišoja (AS Trenčín 19, zraz SR18), Adrián Slávik (AS Trenčín 19), Reuben Yem (skúška, Inter Bratislava) stredopoliari: Abdul Zubairu, Jakub Paur, Desley Ubbink, Achraf El Mahdioui, Jakub Kadák (AS Trenčín 19, zraz SR18), Adam Svečula (AS Trenčín 19), Philippe van Arnhem, Imran Oulad Omar útočníci: Hamza Čatakovič, Hilary Gong (príchod v utorok), Milan Kvocera, Philip Azango (príchod v utorok), Antonio Mance (zranenie, individuálny tréning), Issa Adekunle (návrat z hosťovania Inter Bratislava, príchod v utorok), Joey Sleegers, Alexandar Vojťuk (prestup, Ukrajina), Chukwuemeka Umeh (príchod v utorok, prestup, Nigéria)