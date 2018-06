Dobré noviny

Tomáš dokazuje, že pomaľované steny môžu ulice aj krášliť. Tieto nádherné maľby nájdete už aj v Bratislave

Pomaľované steny na ulici nemusia znamenať iba vandalizmus. Môže ísť aj o nádherné umelecké dielo, ktoré skrášľuje celú ulicu.

BRATISLAVA 11. júna - Pomaľované steny pre vás vždy znamenali len vandalizmus? Pravdepodobne ste sa ešte nestretli s pojmom street art. Street art nie je žiaden vandalizmus či výtržníctvo, ktorého výsledkom sú počmárané steny, špinavé zastávky alebo zničené fasády bytoviek. Street art je umenie, ktoré sa pomaly dostáva aj na Slovensko. A to aj vďaka organizátorovi Bratislava Street Art festivalu Tomášovi Lukačkovi, ktorý pre Dobré noviny porozprával viac o tom, čo to street art vlastne je a kde na Slovensku ho môžu ľudia uvidieť.

V prvom rade by ste mohli v krátkosti predstaviť street art tým, ktorí o ňom doteraz nepočuli. Mnoho ľudí sa u nás možno stále domnieva, že street art sú aj tie nepekné graffiti, ktoré „krášlia" naše ulice. Vedeli by ste teda v krátkosti našim čitateľom vysvetliť, o čo vlastne ide?

Samotné slovo street art obsahuje anglické slovo art - čiže umenie. Myslím, že tam treba začať. Keď si zoberieme to druhé slovíčko, je to street, čiže ulica. Takže ide doslova o pouličné umenie, resp. umenie ulice. Zároveň si dovolím povedať, že takmer každý vie rozlíšiť umelecký prejav od prejavu vandalizmu. To, čo máte na mysli, nie je street art, ani graffiti, ale tagovanie. V podstate sú to len "podpisy", všetci ostatní to vnímame ako čmáranice. Preto, keby som mal jednou vetou predstaviť našu prácu domácemu publiku: ide o veľkoformátové výtvarné umenie priamo v uliciach, keď umelec namiesto plátna používa celú stenu, resp. fasádu budovy.

Ako vznikla myšlienka priniesť street art na Slovensko? Čo vás k tomu priviedlo?

Samozrejme, ako to už u nás býva, inšpiráciu sme čerpali vonku. Páčil sa nám spôsob, ako street art dokáže zmeniť šedé zóny na doslova umelecké štvrte. Na Slovensku máme pomerne veľký počet potenciálnych plôch a niečo podobné tu absentovalo. Zároveň kolega Renaud bol vždy veľkým fanúšikom street artu, my sme zas vždy radi robili kreatívne projekty, resp. umelecké podujatia. Tak sme jedného dňa tieto vášne spojili a vznikol z toho Bratislava Street Art Festival. To bolo v roku 2011.

Ako vlastne funguje street art, pravdepodobne sa len tak umelci nezoberú a nezačnú maľovať tam, kde sa im to páči. Na základe čoho sa vyberajú miesta a kto vlastne udeľuje povolenie na tvorbu maľby?

V prvom rade, keď mám byť úprimný, na Slovensku street art veľmi nefunguje. Pomaly si však zvykáme a aj slovenskí umelci začínajú viac tvoriť v rámci tohto žánru. Asi najväčšou výzvou je formát. Na Slovensku je veľmi málo ľudí, ktorí technicky a umelecky zvládajú veľké steny, ale pomaly sa to zlepšuje, scéna sa rozvíja. Väčšinu umelcov však stále musíme pozývať zo zahraničia. A keď myslite, či je street art legálny, tak áno, vždy tvoríme len so súhlasom majiteľa danej nehnuteľnosti. Pri výbere steny v podstate platí, že čím je stena väčšia, tým je svojím spôsobom viac cenená, ale aj to má svoj limit, pretože tvoriť maľbu s plochou niekoľkých stoviek metrov štvorcových je vždy veľká technická výzva, často na hranici fyzických možností autora.

Kde na Slovensku (v ktorých mestách) už možno vidieť street art a kde na svete je možno najrozšírenejší a najkrajší?

Keď neberieme do úvahy ojedinelé pokusy, dá sa povedať, že na Slovensku ide len o Košice a Bratislavu. Na východe sa tejto problematike venuje združenie Street Art Communication na čele s Viktorom Feherom. Na opačnej strane republiky sme to zase my a náš projekt Street Art Gallery na Kamennom námestí. Práve táto lokalita má najväčšiu koncentráciu street artových stien v rámci SR. Nájdete tam výtvory umelcov svetového mena. Dokonca minuloročná maľba Veľké oči od írskeho umelca FinDac-a sa umiestnila medzi 100 najlepšími street artovými kúskami na svete.

Ocenená maľba Veľké oči. Foto: Streetartfestival.sk

Fanúšikovia street artu by určite nemali vynechať Londýn, Paríž, Berlín, alebo niektoré juhoamerické krajiny, kde má svoju tradíciu. Na druhej strane z našich susedov majú veľmi slušne rozvinutú scénu v Poľsku aj v Maďarsku a zaujímavá destinácia je aj Praha.

Čo budú môcť vidieť ľudia ohľadom street artu na tohtoročnom Urban art festivale?

V rámci aktuálneho ročníka Bratislava Street Art Festivalu (ktorý sa koná v rámci Urban Art Festivalu) budú môcť návštevníci sledovať dokončenie ďalších 3 plôch v rámci Street Art Gallery. Z medzinárodnej scény privítame talianskeho umelca Milla, ako aj jeho kolegu s umeleckým menom Tank Pretol, ktorý pôsobí v Anglicku a má poľské korene. Slovenskú scénu bude prezentovať Lousy Auber, bratislavský fotograf, ktorý predstaví svoj projekt Hotel Kyjev Deconstructed.

Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý sprievodný program, ktorý realizujeme práve v spolupráci s Urban Art Festivalom. Čakajú nás koncerty a workshopy priamo na Kamennom námestí. Pre návštevníkov máme prichystané aj jedno prekvapenie, ktoré môžem už teraz prezradiť - po niekoľkých rokoch otvoríme verejnosti jeden zaujímavý bratislavský priestor - strechu nákupného centra Tesco My na Kamennom námestí. V sobotu 30.6.2018 tam máme pripravený bohatý detský program a ľudia zároveň môžu sledovať vznik umeleckého diela na fasáde hotela Kyjev.

Bratislava Street Art festival sa bude konať v rámci multižánrového pouličného festivalu Urban Art Festival už v posledný júnový víkend - 30.6. a 1.7. 2018 priamo v uliciach Bratislavy.