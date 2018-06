TASR

Kozák favorizuje na MS vo futbale juhoamerické tímy

Podľa Jána Kozáka sa môžu fanúšikovia tešiť na mesiac kvalitného futbalu.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 11. júna (TASR) - Po načerpaní síl na rodinnej dovolenke v Turecku sa už tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák teší na futbalový vrchol sezóny - majstrovstvá sveta v Rusku (14. júna - 15. júla). Favorita vidí podľa vlastných slov v juhoamerických tímoch, "čierneho koňa" zasa v Afrike, ktorej zástupcovia ešte nikdy v histórii MS neprešli cez štvrťfinálové brány.

"Určite si pozriem všetky zápasy. Tie, ktoré nestihnem v priamom prenose, budem vidieť zo záznamu. Teším sa na šampionát, akurát ma mrzí, že nie sme jeho účastníci. Stále neviem stráviť niektoré veci. Mám taký pocit, že naše mužstvo malo na to, aby hralo baráž. V nej je to už lotéria," povedal Kozák. Slováci skončili v F-skupine kvalifikácie MS 2018 za suverénnym Anglickom, do baráže sa ako najhorší tím z druhých miest neprebojovali. V konečnom zúčtovaní im chýbal jediný bod.

Podľa Jána Kozáka sa môžu fanúšikovia tešiť na mesiac kvalitného futbalu. "Bude to zaujímavý šampionát, lebo futbal sa uberá správnym smerom. Ide viac do kvality. Je neuveriteľné, akí hráči vyrastajú. Každé mužstvo má nejakú osobnosť alebo rozdielového hráča." Tipnúť si, kto bude majster sveta, si 64-ročný lodivod slovenského tímu netrúfa. Niečo však načrtol: "Špička sa rozšírila, nedovolím si predpovedať, kto to dotiahne až na vrchol. Zdá sa mi však, že mužstvá z Južnej Ameriky sú veľmi silné a je otázka, ktoré tímy z Európy im dokážu konkurovať. Dobré kádre majú Francúzi, či Španieli... Ale juhoamerické reprezentácie sa mi zdajú silnejšie."

Na vrcholných podujatiach sa zvyknú rodiť prekvapenia. Na EURO 2016 sa o jedno postarali Islanďania, ktorí postúpili senzačne do štvrťfinále. A v podstate aj celkový triumf Portugalska možno zaradiť do tejto kategórie. Pred štyrmi rokmi na "mundiale" v Brazílii to medzi najlepšiu osmičku dotiahli Kostaričania, ktorých zastavili až v jedenástkovom rozstrele Holanďania. "Už by bolo načase, aby prekvapilo nejaké africké mužstvo. Mám pocit, že z tohto kontinentu môže ísť aspoň jeden tím ďaleko," uviedol Kozák, ktorého zverenci si 4. júna v Ženeve zmerali v príprave sily s účastníkom MS Marokom a podľahli 1:2.