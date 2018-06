Dobré noviny

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Študentka zo Zvolena navrhla systém, ktorý môže zachrániť dieťa zabudnuté v rozhorúčenom aute

Mladá študentka vytvorila jedinečný vynález, ktorý môže predísť nešťastiu a dokáže zachrániť život dieťaťa, ktoré rodičia nechtiac zabudli v aute.

— Foto: Archív Nikolety Mičovej

TRSTENÁ/ZVOLEN 11. júna - V Trstenej dnes prišlo k tragédii. Podľa prvotných informácií, ktoré uviedla polícia, nechala matka svoje dieťa zatvorené v aute na parkovisku a odišla na vyšetrenie do nemocnice. Po návrate k autu už 2,5-ročné dieťatko nejavilo známky života. „Jeho telesná teplota bola na hranici 46 stupňov. Dieťa, bohužiaľ, neprežilo,“ napísala polícia na sociálnej sieti.

Unikátny vynález

Každoročne sa stretávame so správami o nešťastiach, ktoré sa stali v dôsledku toho, že niekto zabudol v rozhorúčenom aute dieťa alebo psíka. Mladá študentka Nikoleta Mičová vymyslela unikátny vynález, vďaka ktorému by sa už nikdy nič podobné nemuselo stať.

Zaujala automobilky

Hoci ešte len nedávno skončila Strednú priemyselnú školu dopravnú vo Zvolene, čerstvá absolventka sa už teraz môže pochváliť tým, že svojím nápadom zaujala významné automobilky. Autá a motorky ju vždy lákali a počas štúdia sa o ich fungovaní veľa naučila. Zároveň má veľmi rada deti, a keď tieto dve veci spojila, podarilo sa jej navrhnúť systém, ktorý môže dieťaťu zachrániť život a dokáže predísť zbytočnému nešťastiu.

Špeciálne navrhnutý systém by dokázal zachrániť život dieťaťu, ktoré omylom zabudli v aute. Foto: Pixabay

Systém, ktorý môže zachrániť dieťa v aute

Systém, ktorý by mohol byť zavedený do automobilov, predstavuje viacnásobné zabezpečenie, ktoré by ocenili najmä rodičia malých detí. Funguje tak, že po uložení dieťaťa do autosedačky sa zopne mikrospínač, ktorým sa systém spustí a dokáže reagovať na rôzne situácie.

Systém je nastavený tak, že chápe, keď vodič na krátku chvíľu opustí auto, napríklad pri tankovaní. Ak by sa však dlhšie nevracal, na podozrivú situáciu dokáže upozorniť. "Ak by nastala nečakaná situácia, vodič by sa zdržal a teplota v aute by začala stúpať natoľko, že by bolo ohrozené dieťa, spustí sa prvá signálna vlna v akustickej a vizuálnej podobe. Toto slúži ako prvé upozornenie pre vodiča, prípadne okoloidúcich," uviedla Nikoleta pre portál Dnes24. Systém je však prepracovaný natoľko, že ak by prvé upozornenie nepomohlo, aktivuje plán B a na dieťa v aute upozorní pomocou GPS lokátora. "Ten odošle SMS správu na tri telefónne čísla s presnými súradnicami o polohe vozidla," vysvetlila mladá vynálezkyňa.

Systém ponúka niekoľko stupňov upozornení na situáciu, ktorými má zalarmovať vodiča alebo okolie. Foto: Flickr/IntelFreePress

Nikoleta však myslela na všetko a za predpokladu, že by sa prvé dve upozornenia predsa len nestretli s účinkom a situácia by o to viac nabrala na vážnosti, systém by pri prekročení teploty 32°C v aute automaticky spustil ventilátor klimatizácie.

Nápad, ktorý môže zmeniť veľa

Študentka Nikoleta dokonca nezostala iba pri nápade. Na vynáleze pracovala celý rok a v školskej dielni sa jej dokonca podarilo vytvoriť aj jeho model. Na zhotovenie skutočnému systému stačia technológie, ktoré v súčasnosti mám k dispozícii, a zároveň je pomerne finančne nenáročný, prezradil pre Dnes24. Zožala s ním úspech aj na študentskej súťaži, najväčším úspechom by však bolo, keby sa tento vynález naozaj ujal. Niečo také by sa však naozaj ľuďom zišlo, snáď sa teda automobilové firmy nechajú inšpirovať.