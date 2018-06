TASR

Hokejový obranca Delisle zamieril z B. Bystrice do Sparty Praha

Delisle prišiel do Banskej Bystrice počas sezóny 2017/2018.

Steven Delisle, archívna snímka. — Foto: TASR Stanislav Račko

Praha 11. júna (TASR) - Kanadský hokejový obranca Steven Delisle bude v kariére pokračovať v českej extralige. Bývalý obranca Banskej Bystrice sa dohodol na spolupráci so Spartou Praha. Český klub o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Delisle prišiel do Banskej Bystrice počas sezóny 2017/2018. Angažmán pod Urpínom bol pre neho prvý mimo Severnej Ameriky. V drese "baranov" odohral celkovo 43 zápasov, v ktorých strelil 4 góly a 8-krát asistoval. K obhajobe slovenského titulu pomohol svojmu tímu aj 23 plusovými bodmi.

"Bol som sa na neho osobne viackrát pozrieť počas zápasov play off. Je to hráč, ktorý v prípade potreby zhodí rukavice, ale na druhej strane mal po príchode zo zámoria na Slovensko iba osem trestných minút. To je dôkaz, že vie hrať tvrdo, ale zároveň čisto," uviedol športový manažér Sparty Michal Broš pre klubovú webstránku.