TASR

Martinskí policajti zachránili rýchlym zásahom život 27-ročného muža

Jeden z policajtov si získal dôveru mladého muža, ktorý stal na parapete okna, podal mu ruku a vtiahol ho do bytu. Následne na miesto privolali rýchlu zdravotnícku pomoc, ktorej muža odovzdali.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Martin 11. júna (TASR) – Martinskí policajti zachránili v sobotu (9.6.) rýchlym zásahom život 27-ročnému mužovi, ktorý sa pohyboval na vonkajšom parapete okna na druhom poschodí domu. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.

Operačné stredisko KR PZ v Žiline podľa neho prijalo oznámenie pred štvrtou hodinou ráno. "Vzniklo dôvodné podozrenie, že muž môže skočiť alebo spadnúť. Policajti z obvodného oddelenia PZ Martin - západ po príchode na miesto ihneď začali s mužom komunikovať. Bol dezorientovaný a zmätený. Stále dookola hovoril, že má strach a počuje z izby nejaké hlasy," uviedol Moravčík.

Doplnil, že muž sa v byte zabarikádoval a zamkol. "Jeden z policajtov s ním komunikoval a druhý sa snažil dostať do bytu. Využil oprávnenie v zmysle zákona a násilne vošiel do bytu, pretože vznikla dôvodná obava ohrozenia života a zdravia a vec nezniesla odklad. Policajti s mužom neustále komunikovali. Po vojdení do bytu sa v izbe nenachádzala žiadna iná osoba. Muž bol stále na vonkajšom parapete. Policajt si získal jeho dôveru, podal mu ruku a vtiahol ho do bytu. Následne na miesto privolali rýchlu zdravotnícku pomoc, ktorej muža odovzdali," dodal krajský policajný hovorca.