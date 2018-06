TASR

Futbalisti Michalovec v príprave aj proti mladíkom West Hamu

Michalovčania majú za sebou najúspešnejšiu sezónu v najvyššej súťaži a v ďalšej nechcú podliezať latku.

Na snímke futbalisti MFK Zemplín Michalovce na tréningu počas štartu letnej prípravy na novú sezónu Fortuna ligy 11. júna 2018 v Michalovciach. — Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 11. júna (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2018/19 bez trénera Antona Šoltisa, ale s kapitánom Igorom Žofčákom, ktorý pokračuje v materskom klube. Michalovčania majú za sebou najúspešnejšiu sezónu v najvyššej súťaži a v ďalšej nechcú podliezať latku. Prípravu na nový ročník im spestrí aj duel proti tímu West Ham United do 23 rokov.

Na prvom tréningu chýbal tréner Šoltis a jeho asistent Jozef Majoroš nemal k dispozícii zatiaľ žiadnu novú posilu. Káder ôsmeho tímu minulého ročníka je v štádiu budovania. "Príchody aj odchody sú v štádiu riešenia. Z vlaňajšieho kádra už v tíme nie sú Jankauskas, Matič ani Niši. Odídu zrejme aj ďalší, zároveň však očakávame niekoľko príchodov. Na prvom tréningu ešte nebol nikto nový, čoskoro však očakávame Španiela i Gréka, ktorí prídu na skúšku a pripojiť by sa k nám mal aj obranca Lazarus Rota z Trebišova," uviedol Majoroš pre TASR.

Fanúšikov najvýchodnejšieho klubu najvyššej súťaže potešila informácia o pokračovaní spolupráce s kapitánom Žofčákom. "S klubom som sa dohodol na ďalšej polročnej zmluve. Chceme pozerať dopredu a snažiť sa, aby každá sezóna bola lepšia ako predošlá. Je dôležité, aby sa hráči výkonnostne posúvali. Ak sa tak stane, bude to dobre nielen pre nich, ale aj pre samotný klub. Je aj mojou ambíciou pomôcť im, aby napredovali," povedal Žofčák.

Vo fáze budovania je nielen káder michalovského A-mužstva, ale aj priestory na štadióne, no všetky práce by mali byť ukončené do prvého jarného kola. V ňom Michalovčania privítajú Žilinu a už v prvom kole by radi potvrdili, že zisk 41 bodov v minulom ročníku nebol náhodný. "Minulá sezóna sa nám podarila nielen vzhľadom na konečné umiestnenie, ale aj čo do počtu získaných bodov. Zároveň išli výkonnostne hore viacerí hráči a presne to je našou víziou - aby napredovali najmä hráči z domácej juniorky. V minulej sezóne ukázali taký progres napríklad Kolesár, Koscelník či Bednár," poznamenal Majoroš.

Tím má v pláne osem prípravných zápasov a aj sústredenie od 2. do 7. júla vo Vysokých Tatrách. Generálkou na Fortuna ligu bude v utorok 17. júla zápas proti tímu West Ham United do 23 rokov.