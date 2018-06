TASR

Basketbalový tréner Hojč pokračuje v Leviciach

Misia rodáka z Ľubľany odštartovala pred troma rokmi, keď stál symbolicky pri reštarte basketbalu v Leviciach.

Na snímke hráči Levíc, uprostred tréner Teo Hojč. — Foto: TASR - František Iván

Levice 11. júna (TASR) - Vedenie basketbalového klubu BK Levickí Patrioti udržalo aj na ďalšiu sezónu dôležitú časť z majstrovskej skladačky. Klub sa totiž dohodol na pokračovaní spolupráce s 37-ročným slovinským trénerom Teom Hojčom.

Misia rodáka z Ľubľany odštartovala pred troma rokmi, keď stál symbolicky pri reštarte basketbalu v Leviciach. So svojimi zverencami sa dvakrát dostal do play off Alpsko-jadranského pohára a tiež aj do štvrťfinále Eurovia SBL. "Zobral som si čas na premyslenie, aby som si prečistil hlavu po sezóne z dvoch dôvodov. Prvým bolo, že som mal nejaké ponuky, vrátane tej z Košíc. Druhým bolo to, že som bol sklamaný z toho, ako sa sezóna skončila. Cítil som však, že sa chcem vrátiť a bol som aj veľmi motivovaný. Nikdy som neskrýval fakt, že mám rád Levice ako mesto ľudí v ňom. Som šťastný, že som urobil správne rozhodnutie," povedal Hojč pre klubový web.

Tento krok v kariére sa napokon ukázal ako správny. S Patriotmi totiž dokráčal k historickej sezóne, ktorá bola bohatá na úspechy. Na úvod sa tímu podarilo po veľmi dlhej dobe prebojovať do semifinále Slovenského pohára, kde bol nad ich sily neskorší víťaz KB Košice. V Alpsko-jadranskom pohári siahali na celkový triumf, no vo finále prehrali na neutrálnej pôde so slovinským Zlatorogom Laško 79:89. Levice si však svoj najlepší moment nechali na play off Eurovia SBL. V ňom prehrali len dva zápasy a po víťazstve 4:1 na zápasy vo finálovej sérii s Košicami si tak po siedmich rokoch opäť mohli užívať majstrovské oslavy. "Všetko to začalo v auguste, v prvý deň prípravy a potom to bolo o procese. Myslím si, že sme v play off vyzerali dobre, ale na vysokej úrovni sme hrali väčšinu základnej časti, preto sme skončili aj na druhom mieste. Za každým úspechom je veľa prípravy a tvrdej roboty. Fanúšikovia sú veľkou súčasťou nášho úspechu v Leviciach, veľmi nám pomohli. Nemali sme hviezdy v tíme, ale mali sme hráčov, ktorí boli pripravení hrať ako tím. Niekto múdrejší mi raz povedal – 'Talent vyhráva zápasy, ale tímová práca a inteligencia vyhráva tituly'," vyjadril sa slovinský kormidelník k predchádzajúcej sezóne.

Okrem zisku druhého titulu v histórii levického basketbalu sa Hojč stal jedným z hlavných koučov All Star zápasu a za svoje výkony na lavičke získal ocenenie Tréner roka. "Som rád, že zostávam v Leviciach. Klub je blízko k môjmu srdcu, strávil som tu tri roky. Podarilo sa nám vyhrať titul. Cítim, že teraz je to oveľa väčšia vec, ako vtedy bezprostredne po ňom. Pre klub ide o veľký úspech," dodal. Spolu s Hojčom by mal pokračovať aj kompletný realizačný tím, vrátane dvoch asistentov trénera – Ladislava Lutovského a Vladimíra Klára. Vedenie klubu už dávno dotiahlo pokračovanie spolupráce s Milanom Žiakom, dlhodobejšie kontrakty má slovenská trojica Martin Bachan, Boris Bojanovský a Šimon Krajčovič.