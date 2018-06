Kristína Jurzová

Zabudnite na drahé dezodoranty: Jeden z najlepších spôsobov, ako zabrániť poteniu, poznali už naše babičky

Hovoriť o ňom je takmer spoločenské tabu, pritom ide o úplne prirodzený prejav nášho tela. Aj v tomto prípade sa však dá proti nemu brániť, a to aj takým spôsobom, ktorí poznali aj naši starí rodičia.

Ilustračné foto. — Foto: Flickr

BRATISLAVA 11. júna (Dobré noviny) - Keď je nám teplo, sme v strese, menia sa nám hormóny, zjeme niečo pikantné alebo naše telo jednoducho vydá väčšiu fyzickú námahu, prezradí nás jedna spoločná vec. Pot. Tri písmenká, ktoré nám však v praxi môžu spôsobiť poriadny problém. Pritom ide o tekutinu, s ktorou sa spája viacero zaujímavostí a voči ktorej sa dá účinne brániť.

Potenie je prirodzená telesná funkcia a človek sa potí každý deň. A hoci sa nám to možno ani nezdá, priemerný človek aj v pokoji vyprodukuje aj liter tejto tekutiny denne. A so zvyšujúcou sa záťažou toto množstvo rastie.

Jeho úlohou je chladiť

Pritom hlavnou úlohou potu je chladenie organizmu a zabránenie jeho prehriatiu. Chladivý efekt sa prejavuje nielen na koži, ale aj v krvi a vnútorných orgánoch, čo je pre naše telo veľmi dôležité.

V neposlednom rade však pot slúži aj na detoxikáciu, pretože prostredníctvom neho sa z nášho tela "odplavujú" rôzne škodliviny. Až 98 percent potu tvorí voda, zvyšok sú minerálne látky, aminokyseliny či močovina. To sa týka väčšiny ľudí, no keďže každý človek je jedinečný, odráža sa to aj v jeho obsahu.

Foto: Pixabay

Dôležité je však poznamenať, že pot nezapácha. Za nepríjemným pachom stoja baktérie, ktoré sa živia bielkovinami a tukmi v pote, vďaka čomu sa množia na povrchu kože. Zaujímavosťou však je, že k aktivácii apokrinných žliaz dochádza až s nástupom puberty a to je aj dôvod, prečo malé spotené deti "necítiť".

Pot pritom postihuje rôzne oblasti tela, predovšetkým však podpazušie. Vyskytuje sa však aj na inde, čo, samozrejme, závisí od toho, prečo sa človek potí (teplota, stres, fyzická záťaž, choroba atď.). Okrem iného za jeho vznikom môže byť aj príliš teplé oblečenie, nevhodne zvolený materiál odevu, ale aj napríklad poťah kresla, v ktorom trávime nejaký ten čas.

Dezodorant či antiperspirant?

A teraz k tomu najdôležitejšiemu, a to ako sa poteniu vyvarovať alebo ako s ním bojovať, keď už sme ním "zaliaty". Veľa ľudí používa dezodorant, ale ten poteniu nezabráni, pretože ten iba pach neutralizuje, prípadne prekrýva. Znamená to, že nepríjemný zápach síce na chvíľu zmizne, ale to nerieši samotný problém.

Lepšou voľbou je antiperspirant, ktorý množstvo potu výrazne znižuje. Môžu za to hliníkové soli, ktoré sa menia na gél, vďaka čomu prekrývajú potné žľazy. Odporúča sa preto, aby ste antiperspirant používali aspoň ráno a večer.

Kamenec je prírodný kryštalický síran hlinitodraselný. Foto: Wikimedia CC

Dobrou voľbou na prírodnej báze, ktorú aktívne používali aj naši starí rodičia, je však kamenec. Ide o prírodný kryštalický síran hlinitodraselný, ktorý po aplikovaní zužuje vývody potných kanálov, čím obmedzuje potenie ako také. Nebráni však prirodzenému výparu potu, ktorý je dôležitý na ochladzovanie najmä v období letných horúčav. Pôsobí však často oveľa lepšie ako mnohé moderné antiperspiranty či dezodoranty, čo ocenia aj dospievajúci v období puberty. Navyše jeho výhodou je aj to, že na oblečení nespôsobuje nevzhľadné škvrny.

Tak čo? Ktorú z týchto možností vyskúšate?