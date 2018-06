TASR

Dnes o 11:58 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dobrá správa pre rodičov: O toľkoto by sa mal zvýšiť príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutého dieťaťa

Vyrokované zmeny by si mali dodatočne vyžiadať 40 miliónov eur ročne. Po novom sa má zvýšiť sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 eura.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 11. júna (TASR) - Poslanci parlamentného sociálneho výboru schválili niekoľko zmien v kompenzáciách pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) ľudí. Na rokovanie výboru ich predložili koaliční poslanci po dohode s organizáciami pracujúcimi s ŤZP a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou. Novela zákona o peňažnom príspevku na kompenzáciu ŤZP je aktuálne v druhom čítaní v parlamente, plénum sa ňou bude zaoberať na schôdzi, ktorá štartuje v utorok (12.6.).

Vyrokované zmeny by si mali dodatočne vyžiadať 40 miliónov eur ročne. Po novom sa má zvýšiť sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 eura. Zvýšiť sa má aj hranica ochrany príjmu ŤZP pri tomto príspevku zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na dvojnásobok. Stúpnuť má príspevok i rodičom, ktorí opatrujú ťažko zdravotne postihnuté dieťa, a to na 100 eur mesačne zo súčasnej úrovne 49,80 eura.

Poslanci sociálneho výboru odsúhlasili aj zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie, ak ŤZP navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Okrem toho sa má úplne zrušiť aj limit príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu.

Predsedníčka výboru Alena Bašistová (nezaradená) avizovala, že v pléne by mal byť podaný ešte pozmeňujúci návrh týkajúci sa kompenzácií pre deti, resp. ŤZP, ktorí študujú v zahraničí.

Novela by mala byť platná už od 1. júla

Novela zákona má vstúpiť do platnosti od 1. júla tohto roka. Opatrovateľom v produktívnom veku má vzrásť v tomto roku základná suma príspevku o 120,01 eura na 369,36 eura. Opatrovateľom poberajúcim dôchodkovú dávku má vzrásť príspevok o 92,19 eura na 184,71 eura.

Novelou zákona sa navrhuje aj limitovať mechanizmus uplatňovania pohľadávok v konaní o dedičstve. Snahou vlády je zrušiť podmienku vrátenia príspevku na kúpu auta alebo prestavbu kúpeľne, ak ŤZP zomrie. V takýchto prípadoch totiž musia rodiny vracať alikvotnú časť financií. Upraviť sa majú aj podmienky na získanie parkovacieho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Novela má tiež umožniť poskytovať peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba.

Čiastočne sa má zákonom vrátiť aj uvádzanie odpracovaných hodín osobnej asistencie vo výkazoch, a to na mesačnej báze. Asistenti majú opäť vo výkazoch uvádzať informáciu, ale len o časovom rámci vykonávania asistencie v rámci dňa. Touto zmenou ministerstvo práce reaguje na výhrady Najvyššieho kontrolného úradu a chce zabrániť zneužívaniu príspevku na osobnú asistenciu.