Dnes o 11:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vettelovi odmávali cieľ o kolo skôr, bál sa divákov na trati

Modelka Winnie Harlowová totiž začala jazdcom prechádzajúcim cieľom mávať šachovnicovou vlajkou o kolo skôr, ako mala. Zmiatlo to nielen víťaza pretekov Sebastiana Vettela, ale i ostatných pilotov.

Nemecký jazdec F1 na Ferrari Sebastian Vettel máva na pódiu fanúšikom po tom, ako bol najrýchlejší v kvalifikácii na nedeľňajšiu Veľkú cenu Kanady seriálu F1 na okruhu v Montreali 9. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Montreal 11. júna (TASR) - Zmätočnú situáciu priniesol záver nedeľňajšej Veľkej ceny Kanady monopostov F1.

"Našťastie máme tímovú vysielačku, počítadlo kôl a na múriku v boxoch bolo všetko v poriadku. Ale keby vysielačka nefungovala, tak by som musel dúfať, že všetci ostatní spomalia tiež," komentoval kurióznu situáciu Vettel. "Spýtal som sa, že si myslím, že sa preteky ešte neskončili. A oni povedali: 'nie, nie, jazdi ďalej'," povedal nemecký jazdec Ferrari.

O chaos na okruhu v Montreale sa postarala chybným odmávaním Harlowová. Modelka, ktorú vybrali spomedzi celebrít, tvrdí, že za to nemôže. "Ja som si iba plnila inštrukcie," bránila sa. Vettel mal strach, čo všetko môže nesprávne odmávanie spôsobiť. "Bolo to celé trochu zvláštne. Videl som počas záverečného kola traťových maršalov, ako sa pri trati radujú. Bál som sa, aby niektorí diváci nevbehli na trať. Tak to niekedy pri pretekoch býva, ale ja som stále ešte išiel plnou rýchlosťou," citovala lídra šampionátu agentúra AP.

Na chybu VIP hosťa takmer doplatil Carlos Sainz, v tej chvíli na ôsmom mieste, lebo Kimi Räikkönen, idúci pred ním o celé kolo, spomalil. "Prišiel som do druhej zákruty a traťoví komisári mávali vlajkami. Vedel som, že sa pletú, ale Kimi nie a spomalil. Ja som musel za ním a stratil som tak päť sekúnd," povedal španielsky jazdec. Napokon však mohol aj zastaviť, pre chybu sa ako konečné počítali výsledky o kolo skôr. Poradie sa kvôli tomu nijako nemenilo a mrzieť to mohlo iba Daniela Ricciarda, ktorý v záverečnom okruhu zajazdil najrýchlejšie kolo pretekov. "To malo byť moje. To nesmie platiť, vráťte tie výsledky," povedal s úsmevom Austrálčan.

Pre Vettela bol triumf v Kanade tretím v sezóne a jubilejným 50-tym v kariére. Zároveň sa po ňom dostal na čelo priebežného poradia šampionátu. Ten pokračuje v nedeľu 24. júna pretekmi vo Francúzsku.