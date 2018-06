TASR

Dnes o 10:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bánovce nad Bebravou opäť hľadajú najkrajšiu predzáhradku pred domom

O víťazoch súťaže, ktorých radnica i odmení, rozhodne verejnosť hlasovaním.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bánovce nad Bebravou 11. júna (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou opäť hľadá najkrajšiu predzáhradku pred bytovým domom na území mesta. O víťazoch súťaže, ktorých radnica i odmení, rozhodne verejnosť hlasovaním.

"Cieľom súťaže je skrášliť mestské prostredie kvetinovou výsadbou a zeleňou na verejných priestranstvách pred bytovými domami, motivovať občanov k snahe starať sa o estetický vzhľad a čistotu svojho bezprostredného okolia, vytvárať spoločne krajšie bývanie a zdravšie životné prostredie v meste," informoval ďalej hovorca mesta Miroslav Schlesinger.

Súťaž je podľa neho určená pre obyvateľov, ktorí bývajú v bytových domoch na území mesta Bánovce nad Bebravou. "Počas úprav okolia bytových domov sa pritom nesmú svojvoľne vysádzať a presádzať stromy ani kry. Sadiť sa môžu iba kvety a bylinky. Rastliny nesmú byť invázne. Neodporúčame tiež vytváranie rôznych obrúb, ktoré by sťažovali kosenie trávnikov," ozrejmil.

Do súťaže sa môžu obyvatelia zapojiť do 30. augusta zaslaním maximálne dvoch fotografií, a to elektronicky na emailovú adresu predzahradka@banovce.sk, alebo poštou na adresu mestského úradu, prípadne ich môžu na úrad osobne doručiť.

Najkrajšie predzáhradky bude hodnotiť verejnosť v internetovom hlasovaní. Kritériami budú celkový estetický vzhľad a kompozícia, pomer zastúpenia kvetín, byliniek a udržiavanie predzáhradky v sledovanom období. Súťaž radnica vyhodnotí v októbri, pričom ceny v podobe finančnej hotovosti a záhradkárskeho balíčka dostanú prvé tri najkrajšie predzáhradky.

Vybrané predzáhradky ocenilo mesto i vlani, o víťazoch vtedy rozhodla odborná porota.