TASR

Dnes o 09:45 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vitalija Klička uviedli do Siene slávy: Je to sen

Klička zvolili do siene slávy vlani v decembri, tri roky po tom, ako sa rozhodol opäť vstúpiť do politiky v rodnej Ukrajine.

Vitalij Kličko, archívna snímka. — Foto: TASR/AP Photo

Canastota 11. júna (TASR) - Ukrajinského boxera Vitalija Klička v nedeľu slávnostne uviedli do Medzinárodnej boxerskej siene slávy. Do prestížnej spoločnosti sa dostali aj nemecký promotér Klaus-Peter Kohl spolu s komentátormi Stevem Albertom a Jimom Grayom. Ocenili aj Sida Terrisa, ringového rozhodcu Johnnyho Addiea a promotéra Lorraineho Chargina, všetkých troch in memoriam.

Klička zvolili do siene slávy vlani v decembri, tri roky po tom, ako sa rozhodol opäť vstúpiť do politiky v rodnej Ukrajine. "Nie je to realita, je to sen," uviedol Kličko na slávnostnej ceremónii v Canastote. "Nikdy som neočakával, že budem v sieni slávy a že sa jedného dňa stanem svetovým šampiónom v USA. Som hrdý, že som v spoločnosti takých boxerských legiend, ako je napríklad Muhammad Ali," citovala ho agentúra AP.

Vitalij Kličko má v zbierke trofejí aj olympijské zlato z roku 1996 z Atlanty v hmotnostnej kategórii do 91 kg. V profiringu odboxoval 69 zápasov, 64 z nich vyhral, v 53 dueloch súpera zložil pred limitom. Dlhé roky bol držiteľom majstrovských opaskov všetkých boxerských organizácií IBF, WBA, WBO a IBO.