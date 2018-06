Nikoleta Bugalová

Včera o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Naozajstný priateľ: Dievčatko prežilo dva dni v lese vďaka tomu, že ho strážil jej verný psík

Malé dievčatko menom Charlee sa na návšteve u starej mamy stratilo v lese. No nebolo samo. Pobyt v tmavom lese prežilo aj vďaka vernej spoločnosti jej priateľa - pitbula menom Penny.

Charlee s pitbulom Pennym — Foto: Repro Foto Wave News

KENTUCKY 12. júna - Charlee Campbellová je dvojročné dievčatko, ktoré bolo na návšteve u starej mamy, no zrazu zmizlo z jej dohľadu a stratilo sa. Stará mama spolu s jej rodičmi Charlee hľadali všade, no starej mame napadla hrozivá myšlienka, že dievčatko mohlo odísť na prechádzku do lesa a zablúdiť. Rodina stratenej Charlee nečakala dlho a zavolala na pomoc dobrovoľníkov a políciu, ktorí batoľa v lese hľadali celé dva dni.

Charlee sa na „výlet“ nevybrala sama, sprevádzal ju aj lojálny psovod fenka pitbula Penny. Po náročných dvoch dňoch hľadania, keď už sa nádej pomaly strácala, Charlee napokon našli susedia. Podľa County Sherifs Office sa len chvíľku predtým, ako sa našla Charlee, vo dverách domu objavila aj jej verná strážkyňa Penny. Tá akoby tušila, že dievčatko už bude zachránené, a tak sa mohla aj ona vrátiť do bezpečia domova.

Rodina Charlee je Penny veľmi vďačná, že zostala s dievčatkom počas celých dvoch dní a neopustila ju. „Sme jej veľmi zaviazaní. Je to naša hrdinka,“ povedala pre médiá babička dievčatka Beth Campbellová. Je presvedčená o tom, že Penny zostala po celý čas s Charlee a dievčatko tak prežilo noc v tmavom lese aj vďaka tomu, že malo stále vernú spoločnosť a bolo tak v bezpečí.

Foto: Wave news

Charlee bola prevezená do miestnej nemocnice. Aj keď nemala žiadne vážne zranenia, museli ju hospitalizovať, pretože bola dehydrovaná a mala kliešte. Jej stav je však stabilizovaný a už čoskoro sa vráti domov k svojej vernej priateľke.