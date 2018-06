TASR

Dnes o 19:26 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cyklobusy Žilinského samosprávneho kraja sa v nedeľu vrátili na cesty

Cyklobusy fungujú od roku 2015, kedy začali premávať dve linky k Bystrickej cyklomagistrále na Kysuciach a do Terchovej.

Na snímke cestujúci nakladá bicykel v Žiline, archívna snímka — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žilina 10. júna (TASR) - Cyklobusy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa v nedeľu vrátili na cesty. Premávať budú počas víkendov a sviatkov do 30. septembra. Cez letné prázdniny budú k dispozícii aj v piatky. Tri páry spojov povezú cestujúcich zo Žiliny do Terchovej a Novej Bystrice, dva páry do Turčianskych Teplíc. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

"Je to služba pre ľudí, ktorá milovníkov bicyklovania priblíži za atraktívnymi cyklotrasami v Žilinskom kraji. Zároveň je to aj možnosť, ako sa pohodlne vyhnúť frekventovaným cestám. Cyklobusy môžu využiť aj peší turisti, pretože všetky smerujú do zaujímavých destinácií," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Cyklobusy fungujú od roku 2015, kedy začali premávať dve linky k Bystrickej cyklomagistrále na Kysuciach a do Terchovej. Minulý rok k nim pribudla novinka do regiónu Turca. Bicykle sú prepravované na špeciálnych prívesoch za vozidlom, ktoré umožňujú odviezť ich viac. Na trasách Žilina – Nová Bystrica a Žilina – Turčianske Teplice sú to cykloprívesy s kapacitou 24 bicyklov, na trase zo Žiliny do Terchovej sú využívané nosiče pre šesť bicyklov.

Cestujúci v cyklobusových spojoch platia štandardnú cenu autobusového lístka. Poplatok za bicykel je 50 centov. Miestenky si môžu rezervovať alebo zakúpiť online na www.amsbus.sk či priamo v klientskych centrách Slovenskej autobusovej dopravy v Žiline, Čadci a Martine. "Vlani sme zaznamenali výrazný nárast využitia miestenkového systému, kde až 57 percent cyklistov si svoj výlet plánuje dopredu a kupuje si miestenku," konštatoval generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.

Minulý rok cyklobusy za tri mesiace okrem bežných cestujúcich previezli aj takmer 1300 ľudí s bicyklami. Najväčší záujem bol o výlety na Kysuce, kde bolo veľa spojov plne vypredaných.

Cyklobusy zo Žiliny do Turca výrazne obmedzili minuloročné víkendové uzávery pod Strečnom počas sanácie skalného brala. Cieľom kraja je zvýšiť záujem aj o túto linku. "Počas letných prázdnin vyskúšame pilotný projekt a počas vybraných víkendov bude pre cestujúcich na Turiec k dispozícii aj cyklosprievodca, ktorý prevedie výletníkov po zaujímavých miestach," uviedla Jurinová.

Viac informácií o trasách, cenách a cestovnom poriadku nájdu záujemcovia na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zilinskazupa.sk alebo na stránke dopravcu www.sadza.sk/cyklobus/.