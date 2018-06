TASR

Dnes o 18:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nová vláda v Taliansku nemá v úmysle opustiť eurozónu

Talianske štátne dlhopisy sa v uplynulých týždňoch dostali pod tlak pre obavy, že nová vláda sa vydá na cestu výdavkov, ktoré si nemôže dovoliť.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Rím 10. júna (TASR) - Nová vláda v Taliansku nemá v úmysle opustiť eurozónu. A plánuje sa zamerať na zníženie zadlženosti. Uviedol to v nedeľu minister hospodárstva Giovanni Tria v snahe upokojiť nervózne trhy.

Vo svojom prvom rozhovore od nástupu do funkcie pred týždňom, Tria pre noviny Corriere della Sera povedal, že koalícia by chcela podporiť hospodársky rast radšej prostredníctvom investícií a štrukturálnych reforiem ako výdavkami, ktoré by viedli k prehĺbeniu rozpočtového deficitu.

"Naším cieľom je (zvýšiť) rast a zamestnanosť. Ale neplánujeme oživiť rast prostredníctvom deficitu," povedal Tria a dodal, že v septembri predstaví nové ekonomické prognózy a vládne ciele.

"Bude to plne v súlade s cieľom pokračovať na ceste k zníženiu pomeru dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP)," vyhlásil a potvrdil, že sa zameria na splnenie existujúcich cieľov redukcie dlhu v rokoch 2018 a 2019.

Talianske štátne dlhopisy sa v uplynulých týždňoch dostali pod tlak pre obavy, že nová vláda sa vydá na cestu výdavkov, ktoré si nemôže dovoliť. Investori sa tiež obávajú, že euroskeptici v novej administratíve by mohli vytlačiť ťažko zadlžené Taliansko z eurozóny.

Tria, málo známy profesor ekonómie, ktorý nie je členom žiadnej strany, však uviedol, že koalícia sa zaviazala, že zostane v euroregióne. Dodal, že pozícia vlády v tomto bude jasná a jednomyseľná: odchod z eurozóny neplánuje.

"Vláda je rozhodnutá akýmkoľvek spôsobom predchádzať podmienkam na trhu, ktoré by viedli k odchodu (z eurozóny)," vyhlásil a spresnil, že Taliansko nielenže nechce odísť, ale bude aj konať tak, aby sa nedostalo do situácie, že by jeho členstvo v eurozóne mohlo byť spochybnené.

Nová vláda ale sľúbila zmierniť dôchodkovú reformu, znížiť dane a zvýšiť výdavky na sociálne zabezpečenie. Tieto opatrenia by mali stáť desiatky miliárd eur. Musí tiež nájsť odhadovaných 12,5 miliardy eur na odvrátenie hrozby automatického zvýšenia daní z predaja, keďže Taliansko v minulosti nesplnilo cieľ ohľadom rozpočtového deficitu.

Predchádzajúca stredoľavá vláda predpovedala pokles dlhu na 130,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku a 128 % v budúcom roku zo 131,8 % v roku 2017.

Tria vyzval investorov, aby sa nepozerali len na tvrdé čísla, ale aby si tiež preštudovali obsah budúceho rozpočtu na rok 2019.

"Máme program, ktorý sa zameriava na štrukturálne reformy a chceme, aby tiež pôsobil na strane ponuky a vytvoril priaznivejšie podmienky na investície a zamestnanosť."

Taliansku koalíciu vytvorili protisystémové Hnutie piatich hviezd a pravicová protiimigračná Liga Severu. Obe strany v minulosti vyzývali, aby krajina opustila euro. A pôvodne nominovali ako ministra hospodárstva muža, ktorý nazval vstup Talianska do menovej únie za "historickú chybu".

Nomináciu Paola Savona na post ministra hospodárstva koalícia nakoniec stiahla pod tlakom prezidenta Sergia Mattarellu. Ale neskôr ho nominovala na ministra pre európske záležitosti.