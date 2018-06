TASR

Dnes o 18:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní O'Leary predal 2 milióny akcií svojej leteckej spoločnosti Ryanair

Írsky Ryanair je tiež pesimistický, pokiaľ ide o súčasný finančný rok. Očakáva síce, že sa jeho tržby zvýšia, ale pomalšie ako náklady.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Dublin/Londýn 10. júna (TASR) - Michael O'Leary, šéf Ryanairu, predal 2 milióny akcií svojej leteckej spoločnosti. Uviedli to britské noviny Financial Times (FT), podľa ktorých boli za tým O'Learyho obavy, že ak nedôjde k uzavretiu dohody o brexite, mohlo by to negatívne ovplyvniť jeho plány na predaj akcií najväčších nízkonákladových aerolínií v Európe.

Už finančný rok 2017 bol pre leteckú spoločnosť ťažkým. Dôvodom boli rastúce ceny pohonných hmôt a problémy s plánovaním voľna pilotov, pre ktoré museli aerolínie zrušiť desaťtisíce letov. Nízke ceny leteniek priniesli spoločnosti Ryanair nárast počtu cestujúcich na viac ako 130 miliónov aj faktora "obsadenosti" na 95 %.

FT ale napísali, že jedným z najväčších problémov, ktoré spôsobujú turbulencie v spoločnosti Ryanair, je, čo urobí, ak nedôjde k dohode o leteckej doprave po brexite. Ak sa dohodu nepodarí dosiahnuť do septembra, mohlo by to negatívne ovplyvniť plánovanie liniek na leto 2019.

"Nezdá sa, že by bol výkonný riaditeľ Michael O'Leary optimistický: predal 2 milióny akcií v hodnote 16,49 eura za jednu. Šéf leteckej spoločnosti si tak ponechal približne 44,1 milióna akcií alebo 3,8-% podiel, napísali FT.

Ryanair odmietol komentovať "osobné záležitosti svojho šéfa."