Basketbalista Novysedlák pokračuje v Handlovej

Dvadsaťpäťročný rozohrávač prišiel po prvý raz do Handlovej v sezóne 2016/2017.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Handlová 10. júna (TASR) - Basketbalový klub MBK Baník Handlová hlási prvé meno, ktoré posilní káder tímu pred blížiacou sa sezónou 2018/2019. Na hornú Nitru sa vracia popradský rodák Jakub Novysedlák.

Dvadsaťpäťročný rozohrávač prišiel po prvý raz do Handlovej v sezóne 2016/2017. Vtedy si zeleno-čierny dres obliekol až v druhej polovici februára. Ligovú sezónu 2016/2017 začal na súpiske MBK SPU Nitra. S týmto klubom sa rozlúčil po tom, ako basketbalový tím spod Zobora prišiel o šancu postúpiť do vyraďovacích bojov. Vo svojej premiérovej sezóne v Handlovej sa na palubovku dostával iba sporadicky, no postupom času jeho minutáž narastala. "Som rád, že Handlová o moje služby prejavila záujem aj v nastávajúcej sezóne. Z ponúk, ktoré som dostal, mi tá handlovská prišla ako najserióznejšia a na rozmyslenie som veľa času nepotreboval. Verím, že pod taktovkou nového trénera napravíme nie príliš dobrý dojem z vlaňajšej sezóny," povedal pre web basketliga.sk staronový hráč Baníka.

Vo vlaňajšej sezóne sa Novysedlák prepracoval do základnej päťky tímu a v handlovskom drese odohral 21 zápasov, na palubovke trávil v priemere 23 minút na zápas, počas ktorých zaznamenal 5,4 bodu, 2,5 asistencie a 2 doskoky v jednom stretnutí. V závere dlhodobej časti ho ale potrápilo zranenie prsta na nohe, a tak štvrťfinálové boje svojich spoluhráčov sledoval iba z lavičky. "Pre mňa to bolo veľmi náročné obdobie. Zranil som sa mesiac pred vyraďovacími bojmi a keď som sa vracal do formy, zranenie sa obnovilo," zaspomínal na nedávne nelichotivé obdobie. Na preliečenie mal dostatok času a v súčasnosti sa cíti fit. "Momentálne sa cítim výborne a som pripravený odštartovať tréningový proces. Dal som si záležať na preliečení a potrebnej rehabilitácii. Navštevoval som posilňovňu, plaváreň a spolu s priateľkou som sa venoval behu," prezradil Novysedlák.