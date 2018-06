TASR

ROLAND GARROS: Víťazmi štvorhry mužov Francúzi Herbert a Mahut

Na snímke vľavo Nicolas Mahut a Pierre-Hughes Herbert vpravo, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Paríž 9. júna (TASR) - Štvorhru mužov na tenisovom turnaji Roland Garros vyhrala francúzska dvojica Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut. Šiesty nasadený pár zdolal za 100 minút druhú nasadenú rakúsko-chorvátsku dvojicu Oliver Marach a Mate Pavič 6:2 a 7:6 (4).

Pre Herberta s Mahutom to bol už tretí spoločný grandslamový titul vo štvorhre. Francúzi sa tešili z triumfu na Wimbledone 2016 a US Open 2015. Do kompletnej zbierky im tak chýba už len výhra na Australian Open, kde v roku 2015 prehrali vo finále.