TASR

Dnes o 18:45 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bilbao vyhral 6. etapu Critérium du Dauphiné, Thomas zvýšil náskok

Thomas má na čele náskok 1:29 minúty pred krajanom Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott), ktorý sa prepracoval na druhé miesto.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/AP

La Rosiere 9. júna (TASR) - Španielsky cyklista Pello Bilbao triumfoval v kráľovskej 6. etape pretekov Criterium du Dauphiné. Jazdec stajne Astana bol celý deň v úniku a ako prvý vyšiel do cieľa 110 km dlhej trasy z Frontenexu do lyžiarskeho strediska La Rosiere za 3:34:11 h. Na druhom mieste finišoval líder celkového poradia Brit Geraint Thomas zo Sky, ktorý si tak ešte vylepšil náskok na čele. Tretí prišiel do cieľa víťaz piatkovej etapy Ír Daniel Martin zo SAE Team Emirates.

Thomas má na čele náskok 1:29 minúty pred krajanom Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott), ktorý sa prepracoval na druhé miesto. Tretí Francúz Romain Bardet z AG2R stráca 2:01 minúty.

"Včera som mal veľmi zlý deň, cítil som v nohách Giro d'Italia a bol som úplne prázdny. Ale dnes som sa zobudil a bolo mi oveľa lepšie, tím vo mňa stále veril a preto mu patrí toto víťazstvo. Chcel som vyhrať z úniku, v záverečnom kopci som mal síce malý náskok, ale veril som, že to môžem udržať," povedal etapový víťaz Bilbao, šiesty muž tohtoročného Gira.

V sobotu bola na programe ďalšia krátka, no nesmierne náročná etapa. Organizátori pripravili pre pelotón na 110 km až štyri stúpania. V prvej polovici absolvovali pretekári dve horské prémie najvyššej kategórie na Montée de Bisanne (výška: 1723 m, dĺžka: 12,4 km, sklon 8,1%) a Col du Pré (1748 m, 12,6 km, 7,6%), po nich nasledoval Cormet de Roselend druhej kategórie (1968 m, 5,7 km, 6,4%) a cieľové stúpanie prvej kategórie do lyžiarskeho strediska La Rosiere (1855 m, 17,6 km, 5,8%). Dokopy to bolo takmer 4000 výškových metrov.

Po niečo vyše 20 km sa na čele usporiadala veľká skupina 27 jazdcov, ktorí si onedlho vypracovali dvojminútový náskok. Z brejku bol najvyššie v celkovom poradí Valerio Conti na 23. mieste so stratou 4:42 min. Na vrchole Montée de Bisanne bol ako prvý Dario Cataldo a vypracoval si výrazný náskok v boji o najlepšieho vrchára. Na druhom stúpaní na Col du Pré sa vedúca skupina začala trhať. Pracovať sa začalo aj v pelotóne, ktorý nechcel pustiť brejk príliš ďaleko. Tempo tvrdili najmä jazdci AG2R s Romainom Bardetom a podarilo sa im zredukovať hlavné pole na približne 30 jazdcov a čím ďalej, odpadávali ďalší. Aj na vrchole Col du Pré bol prvý Cataldo, ktorý tak získal všetky tri prémie najvyššej kategórie na tohtoročnom Critérium du Dauphiné.

Po Cormet de Roselend mali vedúci jazdci už len minútový náskok. Na záverečnom stúpaní postupne oklieštený pelotón dostihol unikajúcich jazdcov. Následne sa niekoľko z nich pokúsilo o samostatné útoky. Desať kilometrov pred koncom sa odtrhol Ian Boswell, no o chvíľu ho predbehol Pello Bilbao a išiel za etapovým triumfom. Medzi hlavnými favoritmi na celkové víťazstvo sa pokúšal atakovať Adam Yates, ale Thomas i Bardet sa poľahky držali na jeho zadnom kolese. Tristo metrov pred cieľom zabral Thomas a ešte si vylepšil náskok v celkovom poradí. Z etapových vavrínov sa tešil Bilbao, ktorý bol celý deň v úniku.

Aj v poslednej etape čaká na pelotón náročný program v horách s piatimi horskými prémiami. Prestížne preteky vyvrcholia v nedeľu stúpaním do Saint-Gervais-les-Bains na úpätí Mont Blancu.

výsledky 6. etapy (Frontenex - La Rosiere Espace San Bernardo, 110 km): 1. Pello Bilbao (Šp./Astana) 3:34:11 h, 2. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +21 s, 3. Daniel Martin (Ír./SAE Team Emirates) +23, 4. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) rovnaký čas, 5. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +26, 6. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe) +1:02, 7. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) +1:20, 8. Pierre-Roger Latour (Fr./AG2R) +1:40, 9. Tao Geoghegan Hart (V.Brit./Sky) +1:45, 10. Valerio Conti (Tal./SAE Team Emirates) rovnaký čas