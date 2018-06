TASR

Béla Bugár bude kandidovať za prezidenta SR

Na snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd), archívna snímka — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. júna (TASR) - Predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár bude v roku 2019 kandidovať za prezidenta SR. Po skončení straníckeho snemu v Bratislave to na sobotňajšej tlačovej konferencii oznámil podpredseda Mosta-Híd László Sólymos s tým, že dozrel čas, aby o kreslo prezidenta mohol reálne zabojovať aj príslušník národnostnej menšiny. Snem nominoval Bugára jednohlasne.

"Béla Bugár reprezentuje hodnoty spolupráce, tolerancie a schopnosti kompromisov, ktoré sú dnes viac ako nedostatkovým tovarom," zdôvodnil výber Sólymos. Zároveň vyjadril svoje osobné presvedčenie, že Béla Bugár by bol výborným prezidentom. "Poznám ho už dlhú dobu a môžem potvrdiť, že je to človek kompromisu a nie sporov a hádok," dodal Sólymos.

Bugár tvrdí, že k rozhodnutiu dospel po dôkladných úvahách a rozhovoroch so svojimi blízkymi. Jeho hlavným cieľom je prispieť k zmierneniu napätia a polarizácie spoločnosti. "Som presvedčený o tom, že ak je spoločnosť v takej miere polarizovaná ako dnes, je viac ako inokedy nutné, aby prezidentom bol človek, ktorý bude vedieť stáť nad spormi a bude rovnako naklonený jednej aj druhej strane politického spektra," vysvetlil Bugár. Do boja o prezidentské kreslo sa chce zapojiť realistickými cieľmi, ktoré bude možné a nutné splniť preto, aby sa postavenie Slovenska v demokratickom svete posilňovalo.

V prípade úspešnej kandidatúry chce zastupovať všetkých ľudí našej krajiny. "Chcem byť prezidentom všetkých občanov Slovenska - Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rómov, úspešných aj menej úspešných, mladých aj starých, mestských aj dedinských. Lebo som presvedčený, že prezident taký má byť," vyhlásil.

Zároveň podľa neho musí hlava štátu veľmi rázne presadzovať veci, ktoré mu vyplývajú z právomocí vo vzťahu k vláde, k parlamentu, a k zahraničiu. "Musí byť partner, pomocník, nie aktivista a oponent za každú cenu. Bez ohľadu na to, aká vláda v tejto krajine vznikne. Lebo tie vznikajú ako výsledok volieb z vôle ľudu a prezident túto vôľu musí rešpektovať," tvrdí Bugár.

Nepotvrdil, že by jeho rozhodnutie kandidovať súviselo s tým, že prezidentského kandidáta chce ponúknuť aj mimoparlamentná SMK. "Dôležité je, že my sme sa museli nejako rozhodnúť. Či teda Most-Híd využije túto príležitosť. Iných kandidátov hodnotiť nebudem, teším sa na korektný dialóg," avizoval.

Bugár priznáva, že už má vybratého nástupcu na predsednícky post v strane pre prípad, ak by prezidentské voľby vyhral. "Vždy musíte mať niekoho v zálohe. Ja som v politike 28 rokov a za to obdobie som získal určitú prevahu. Ale myslíme na to," dodal.

Volebnú kampaň sa chystá odštartovať na jeseň tohto roku. Nechce ju viesť ako predseda strany Most-Híd, ale ako Béla Bugár. Otvorený je aj podpore občianskych združení, ako aj politických subjektov.