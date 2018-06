TASR

Dnes o 15:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní O Bera má záujem Sparta Praha, Trabzonspor za neho chce 2,5 milióna

Bero je v piatom mužstve minulého ročníka najvyššej tureckej súťaže viazaný ešte na dve sezóny, no zvažuje odchod z tímu.

Matúš Bero, archívna snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 9. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero by mohol v novej sezóne obliekať dres Sparty Praha. Podľa denníka Sport prejavilo vedenie českého klubu záujem o 22-ročného stredopoliara, ktorý uplynulé dve sezóny pôsobil v Trabzonspore.

Bero je v piatom mužstve minulého ročníka najvyššej tureckej súťaže viazaný ešte na dve sezóny, no zvažuje odchod z tímu. V Trabzonspore totiž pravidelne nehráva, navyše klub má finančné problémy. "Sparta monitoruje, čo sa okolo Bera deje. Určite by o neho mala záujem, ale nie je to tak, že by ho musela získať za každú cenu. Usilovala by o neho iba v prípade, že by bol dostupný za rozumnú cenu," povedal pre Sport nemenovaný zdroj.

Bero si za celú sezónu pripísal pätnásť štartov s jedným gólom v tureckej lige, štyrikrát nastúpil v domácom pohári. V reprezentačnej nominácii na duely proti Holandsku a Maroku figuroval medzi náhradníkmi. "Zo začiatku to bolo v Trabzonspore celkom fajn, potom prišlo k zmene trénera, po nej som odohral všetkých päť zápasov, až následne som išiel dole cez polčas. Naozaj neviem, čo sa udialo, odvtedy ma posúvali na iné pozície. Žiaľ, stroskotal som na tom, že som hral na krídle, kde nemôžem robiť to, v čom som najsilnejší. Nejde o to, že sa rozpadá partička, ale odohral som málo stretnutí. Každý chce hrať a ja nie som výnimka. Uvidíme, čo sa udeje v lete, nechávam to otvorené," uviedol Bero nedávno na otvorení novej sezóny Školy futbalu na štadióne Domina v bratislavskej Trnávke.

Trabzonspor údajne žiada za slovenského stredopoliara 2,5 milióna eur, čo je pre Spartu priveľa. Za rovnakú čiastku Bero do Turecka v roku 2016 odchádzal. Podľa denníka Sport má hráč aj ponuku na hosťovanie od holandského klubu Vitesse Arnhem.

Sparta už podpísala zmluvu s ghanským útočníkom Benjaminom Tettehom, káder chce ešte vystužiť o pravého obrancu a stopéra.