Dominantami Kotešovej sú kúria s parkom a kostol zasvätený Panne Márii

Poďte sa s nami pozrieť do malebnej obce Kotešová, ktorá sa nachádza v okrese Bytča.

Na snímke pohľad na obec Kotešová v okrese Bytča. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Kotešová 9. júna (TASR) – Prvá písomná zmienka o obci Kotešová v okrese Bytča pochádza z roku 1234. V súčasnosti sa skladá z Veľkej a Zemianskej Kotešovej, miestnych častí Buková, Oblazov a je rozložená na oboch brehoch derivačného kanála Vážskej kaskády.

Urbár z roku 1591 podľa starostu obce Petra Mozolíka uvádza, že v časti Veľká Kotešová bol richtár, 22 sedliakov, deväť želiarov a štyria podželiari. V roku 1726 tu bolo osem obchodníkov a 11 remeselníkov, pričom možno predpokladať 72 usadlostí s asi 300 obyvateľmi. V Zemianskej Kotešovej bolo v roku 1598 spolu 16 domov. V roku 1784 mala 21 domov, 25 rodín a 123 obyvateľov. Jednotlivé miestne časti sa postupne zlučovali do väčších celkov. V roku 1892 sa včlenila Malá Kotešová do Zemianskej, v roku 1943 sa zlúčili Zemianska a Veľká Kotešová do obce Kotešová.

Kotešovou, ktorá bola na trase obchodnej cesty Považím - Žilina, Budatín, Tešín respektíve Ľvov, prechádzala pltnícka trasa po Váhu. Značný význam pltníctva je doložený aj pečatidlami, napríklad na nedatovanej listine pred rokom 1854 zo Zemianskej Kotešovej a pred rokom 1885 z Malej Kotešovej, kde sú zobrazené plte a pltníci.

Významnými pamiatkami na území obce sú podľa starostu pôvodne gotická kúria s parkom, postavená v poslednej tretine 15. storočia a rímskokatolícky kostol zasvätený Panne Márii zo začiatku 17. storočia. "Kostol je situovaný na návrší a je z neho pekný výhľad na dolinu Váhu, stolovú horu s Hričovským hradom a hradbu Súľovských skál. Mali sme ešte jednu historickú budovu, starý kaštieľ v dolnej časti obce Kotešová. Avšak vplyvom poveternostných podmienok sa zrútil, až musela byť táto stavba ako nebezpečná odstránená a v súčasnosti sú tam rodinné domy," dodal Mozolík.

V obci je veľký záujem o výstavbu rodinných domov

V Kotešovej v okrese Bytča je za posledné dva roky veľký záujem o výstavbu rodinných domov. Obecný úrad vydal podľa starostu Petra Mozolíka 70 stavebných povolení.

"Obec nemá vlastné parcely. Keby ich mala, dokázala by k nim vybudovať infraštruktúru a hodnota pozemkov by mala inú bonitu. Infraštruktúru si musia obyvatelia vybudovať sami, obec im vie pomôcť s verejným osvetlením. Čo sa týka nových lokalít, už dvakrát sme menili územný plán, lebo to bolo pre občanov nevyhnutné," povedal Mozolík.

Na snímke potok Rovnianka, ktorý preteká obcou Kotešová v okrese Bytča (Foto: TASR - Erika Ďurčová)

Obec rozdeľuje derivačný kanál Vážskej kaskády. Podľa starostu ho vybudovali v roku 1960, čo si vyžiadalo zbúranie niekoľkých domov, presťahovanie ich obyvateľov a stavbu nových domov. "Cez kanál je jeden most pre peších, po ktorom v minulosti chodili autá. Potom je to v minulom roku zrekonštruovaný hlavný most popri ihrisku. Tretí most sa nachádza v miestnej časti Oblazov, ktorý viac-menej slúži len pre osobné autá a pre miestnych občanov," uviedol starosta.

V roku 2010 žilo v obci zhruba 1960 obyvateľov, v súčasnosti je ich približne 2040. "K dispozícii majú pobočku pošty v zrekonštruovanom kultúrnom dome, tri kaderníctva, základnú školu s materskou školou, veľký supermarket a dva samostatné obchody. Obecný úrad sme minulý rok zrekonštruovali za viac ako 560.000 eur. Je v ňom umiestnené zdravotné stredisko - raz za týždeň sem chodí praktický lekár pre dospelých a raz za týždeň detský pediater," dodal Mozolík.

Doplnil, že verejné osvetlenie zrenovovali za 370.000 eur a vymenili 360 nových svetiel, vrátane káblov. "Čo obci veľmi pomohlo, lebo nedochádza často ku skratom a výpadkom osvetlenia. Centrum obce sme zregenerovali za 616.000 eur a budovu školy zateplili za 780.000 eur. Kapacitu škôlky 55 detí chceme rozšíriť o 23 miest. Ľudia, ktorí sa prisťahujú, by radi umiestnili deti do škôlky a následne do školy s kapacitou 140 až 250 detí. V nej máme od 180 do 195 detí," uzavrel kotešovský starosta.

Cez obec pôjdu cyklisti na ceste zo Žilinského do Trenčianskeho kraja

Cyklistická cesta, ktorá spojí Žilinský a Trenčiansky kraj, by mala v budúcnosti prechádzať aj cez Kotešovú v okrese Bytča. Podľa starostu obce Petra Mozolíka bude súčasťou úseku z Budatínskeho hradu v Žiline do Považskej Teplej.

"Na základe tejto 'diaľnice' pre cyklistov by sme urobili ďalšie napojenie smerom na Dolný Hričov, cez lávku ponad Váh a aj smerom na Veľké Rovné, poza rieku Rovňanku. Počíta sa, že v rámci cyklodráhy by pri obecnom úrade mala byť aj cyklonabíjačka. Myslím si, že naša obec je dosť cyklistickým 'národom', ľudia často jazdia na bicykloch a verím, že cyklodráhu by určite využívali," povedal starosta.

"Dúfame, že terajšie vedenie Žilinského samosprávneho kraja to dotiahne do úspešného konca, lebo je to v štádiu príprav projektovej dokumentácie a stavebných povolení," podotkol Mozolík.

Doplnil, že cyklodráhu by chceli napojiť popri Váhu aj na rekreačnú zónu. "Napojenie smerom na Veľké Rovné by sme zasa dokázali využiť nielen pre cyklistov, ale najmä pre peších. Z miestnej časti Buková by mohli po premostení ponad rieku Rovňanka prejsť na túto asfaltovú plochu, aby sa mohli bezpečne presunúť do dolnej časti obce," dodal kotešovský starosta.