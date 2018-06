TASR

Slovenský štvorkajak získal striebro na 1000 m trati

Slováci sa od štartu držali na popredných priečkach. Na méte 750 m boli na bronzovej pozícii a vďaka výbornému finišu napokon predstihli Španielov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Ján Súkup

Belehrad 9. júna (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Milan Fraňa, Gábor Jakubík, Tibor Linka získal na ME v Belehrade striebro na neolympijskej 1000-metrovej trati. Vo finále finišoval druhý za bieloruským kvartetom Kiryl Nikitin, Iľja Fedorenko, Vitalij Bjalko, Roman Petrušenko.

Slováci sa od štartu držali na popredných priečkach. Na méte 750 m boli na bronzovej pozícii a vďaka výbornému finišu napokon predstihli Španielov. Pre Baláža a Fraňu je to prvá medaila zo seniorského vrcholného podujatia. "Prvá seniorská medaila veľmi hreje, mám z nej obrovskú radosť. Snažili sme sa predĺžiť štart, držať sa na špici a šeriť sily do záveru. Na päťstovke sme zrýchlili a 200 m pred cieľom sme ešte vystupňovali tempo. Celý čas som nevedel, na ktorej sme priečke, nepozeral som sa na ďalšie posádky, aby som nerozkýval našu loď. Keď som v cieli videl, že sme druhí, veľmi ma to potešilo. Snažili sme sa dobehnúť aj Bielorusov, no tí si už prvenstvo nenechali vziať," povedal pre TASR Baláž.

Zadák Linka bude mať v nedeľu šancu zabojovať o cenný kov aj na 500 m trati, kde sa predstaví spoločne s Erikom Vlčekom, Csabom Zalkom a Jurajom Tarrom. S medailou na kilometri nepočítal. "Úprimne poviem, že som nečakal, že hneď v prvých pretekoch získame cenný kov. Niekedy však aj motyka vystrelí. Keď som v polovice trate videl, že sme pred Nemcami, vedel som, že to bude dobré. Každým záberom sme sa im vzdiaľovali. Predbehli sme aj Španielov a nechýbalo veľa, aby sme trhli aj Bielorusov," uviedol strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro a majster sveta z Milána 2015.

Slovenský dvojkajak v zložení Peter Gelle, Adam Botek obsadil v A-finále K2 na 1000 m štvrté miesto. Vlaňajší vicemajstri sveta na kilometri postúpili z rozjázd do bojov o medaily najrýchlejším časom a patrili k najväčším favoritom, nepodarilo sa im však získať cenný kov. Skončili tesne za bronzovým španielskym duom Francisco Cubelos, Inigo Peňa. Zo zlata sa tešili domáci Srbi Marko Tomičevič s Milenkom Zoričom.

Športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla vyzdvihol výkon štvcrkajaka. "Chalani príjemne prekvapili. Počas celej trate sa držali v popredí a až do konca bojovali o víťazstvo. Napokon z toho bolo cenné striebro. Je potešiteľne, že máme mladú, nádejnú posádka, ktorá môže konkurovať druhej káštvorke. Gelle s Botekom doplatili na poveternostné podmienky i na to, že neskoro zrýchlili. Trochu to nezvládli takticky. Určite mali na prvú trojku," povedal pre TASR Petrla.