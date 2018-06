TASR

Centrum Trnavy obsadil prvý Trnavský deň dizajnu

Kultúrne centrum Nádvorie pridalo k možnosti kúpy zaujímavých odevných i iných kúskov druhý trh - Dizajn market, kde mladí tvorcovia prezentujú svoje netradičné doplnky, grafiky či inšpiratívne knihy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Trnava 9. júna (TASR) – Centrum Trnavy v sobotu patrí móde a mladým. Prvý Trnavský deň dizajnu spojil samosprávu, občianske združenie (OZ) Publikum.sk a kultúrne centrum Nádvorie, ktorí pozvali najzaujímavejších tvorcov zo slovenskej scény slow fashion - pomalej módy zameranej na udržateľnosť, a tiež mladých dizajnérov.

"Slow fashion je módou, ktorú niektorí z nás nevedome praktizujú. Ide o minimalizmus, nadčasovosť a jednoduchosť. Je to oblečenie, ktoré je ušité, aby vydržalo a je imúnne voči nestálosti trendov. Scéna sa radí k svetovému trendu 'urob si sám' (DIY - Do It Yourself), ktorý kreatívnym spôsobom recykluje staršie modely," uviedla Aneta Holešová z kancelárie Zdravé mesto Trnava. Podujatie je podľa jej slov vyvrcholením tohtoročných Dní zdravia, na Nádvorí sa tvorcovia predstavujú svojimi výrobkami.

Kultúrne centrum Nádvorie pridalo k možnosti kúpy zaujímavých odevných i iných kúskov druhý trh - Dizajn market, kde mladí tvorcovia prezentujú svoje netradičné doplnky, grafiky či inšpiratívne knihy. Medzi 11.00 a 16.30 h sú na programe workshopy – najskôr s Igorom Hanečákom o tlači linorytovej grafiky na textil, potom ukážu zástupcovia z OZ Pure Love, ako sa vyrába originálna peňaženka zo škatule od nápoja, následne Lenka Krivá z obchodnej značky Cila predstaví upcyklingové šperky a doplnky a zástupkyňa hnutia Fashion Revolution Slovakia bude hovoriť, "Ako dosiahnuť zero waste v móde".

O 19.30 h sa v priestoroch Malého Berlína pripojí k Trnavskému dňu dizajnu 26. pokračovanie Pecha Kucha Night, kde pozvaní hostia prezentujú produktívne, zaujímavé alebo prekvapivé myšlienky prostredníctvom projekcií 20 obrázkov a na každý majú čas 20 sekúnd. Hovoriť budú napríklad Pavol Truben (maľba), Ján Valík (maľba, kresba, performance), Pavlína Morháčová (grafický dizajn), Michal Tornayi (grafiky čiernych dier), Lenka Lukačovičová (fotografia, nové médiá), Katarína Sido (maľba) či Radovan Dranga (fotografia a nové médiá).