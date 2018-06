Kongolo sa stal kmeňovým hráčom Huddersfieldu Town

TASR

Kongolo pomohol Huddersfieldu udržať sa v anglickej najvyššej súťaži, keď klub obsadil vo svojej historicky prvej sezóne v Premier League 16. miesto.

futbalista Terence Kongolo

Londýn 8. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Huddersfield Town podpísal štvorročný kontrakt s obrancom Terencom Kongolom z francúzskeho AS Monaco. Pre účastníka Premier League je to údajne historicky najdrahší hráč, no prestupovú čiastku nezverejnil.

"Je to veľká chvíľa pre náš klub. Vedeli sme, že je výborný futbalista, no jeho výkony počas hosťovania prevýšili naše očakávania," citovala agentúra DPA trénera anglického klubu Davida Wagnera. Dvadsaťštyriročný Holanďan bol od januára v Huddersfielde na hosťovaní a kluby sa dohodli na trvalom prestupe.

