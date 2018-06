TASR

AS Rím získal na hosťovanie stredopoliara Cristanteho

Pre AS Rím je to už tretia letná posila.

Bryan Cristante (vľavo) z Atalanty a Leonardo Capezzi zo Sampdorie počas zápasu 27. kola talianskej Serie A 3. apríla 2018 v Bergame. — Foto: TASR/AP

Rím 8. júna (TASR) - Taliansky futbalový stredopoliar Bryan Cristante odišiel z Atalanty na ročné hosťovanie do AS Rím.

Klub z večného mesta zaplatil za jeho služby päť miliónov eur. V zmluve je aj opcia na trvalý prestup na konci nasledujúcej sezóny za ďalších 15 miliónov v prípade, že hráč naplní požadované výkonnostné ciele.

Dvadsaťtriročný Cristante prišiel do Atalanty v sezóne 2016/17 z Benfica Lisabon. Na konte má aj päť duelov v národnom drese.

Pre AS Rím je to už tretia letná posila, pred Cristantem prišli do tímu chorvátsky stredopoliar Ante Čorič z Dinama Záhreb a španielsky obranca Ivan Marcano z Porta.