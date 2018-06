TASR

Bardejovské kúpele otvorili novú sezónu, idú do ďalších investícií

Počas letnej sezóny mali kúpele aj veľa jednodňových návštevníkov, odhadom 200.000 za rok.

Kúpeľný dom Bardejov.

Bardejov 8. júna (TASR) - Bardejovské kúpele otvárajú novú sezónu. Vlani sa tu ubytovalo 27.170 osôb, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 6,5 %. Medziročne sa o 2,5 % zvýšil aj počet prenocovaní a dosiahol číslo 270.535. Z ubytovaných klientov bolo 95 % Slovákov a iba päť percent zahraničných klientov, ktorí prišli z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, v menšom počte z Izraela, Nemecka a Maďarska.

Počas letnej sezóny mali kúpele aj veľa jednodňových návštevníkov, odhadom 200.000 za rok. Informoval o tom v piatok generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov, a. s., Jaroslav Komora, pri príležitosti slávnostného otvorenia 21. kúpeľnej sezóny. Tradične ju otvorili požehnaním minerálnych prameňov zástupcovia štyroch cirkví pôsobiacich v bardejovskom regióne.

„Za posledných päť rokov sa zmenila štruktúra našich návštevníkov, narástol podiel samoplatcov a poklesol podiel poisťovňami hradených klientov. Tým sa znížil počet prenocovaní na jedného klienta. Priemerná dĺžka pobytu u nás bola vlani 9,5 dňa, kým v roku 2012 to bolo 10,46 dňa a pred zmenou zákona v roku 2011 až 12,01 dňa. Od začiatku roku 2012 Bardejovské kúpele doplatili na zmeny v indikačných zoznamoch pre kúpeľnú liečbu. Prejavilo sa to vtedy znížením počtu zdravotnými poisťovňami hradených dní až o desať percent,“ uviedol Komora.

Bardejovské kúpele investovali do svojho rozvoja, vrátane liečebnej starostlivosti, ubytovania a športového vyžitia návštevníkov za posledných desať rokov okolo 15 miliónov eur. Hlavné investície išli do rekonštrukcie hotelov Alexander a Alžbeta a do wellness centra v hoteli Ozón.

"Tempo modernizácie sme prispôsobili generovaniu vlastných zdrojov na splácanie pôžičiek. Naše ďalšie rozvojové zámery rátajú s obnovením hotela Dukla a jeho prístavbou, výstavbou golfového ihriska, vonkajším wellness hotela Ozón, s novými parkovacími plochami, novou promenádou a svojráznou 'šarišskou karčmou',“ povedal technický riaditeľ Bardejovských kúpeľov Jozef Bača.

Doplnil, že už je pripravená architektonická štúdia športového areálu neďaleko od vstupu do areálu kúpeľov. Na ploche 24 hektárov bude golfové ihrisko s deviatimi jamkami. Výška investície s celým zázemím predstavuje zhruba 1,2 milióna eur. V súčasnosti sa dokončujú pozemkové úpravy. Intenzívne napreduje i projekčná príprava promenády, ktorá by mala smerovať k hotelu Alžbeta. Zhruba o rok chcú začať s výstavbou vonkajšieho wellness hotela Ozón v náklade okolo 2 miliónov eur.

Pokračujú aj projektové práce na „šarišskú karčmu“ v budove Karoly, ktorá má štatút národnej kultúrnej pamiatky. V spolupráci s mestom Bardejov chcú postaviť parkovací dom na súčasnom parkovisku pri vstupe do kúpeľov. Najnáročnejšia rekonštrukcia čaká historický hotel Dukla, hrubý odhad nákladov je 10 až 12 miliónov eur. V prístavbe sa plánujú podzemné garáže, balneologické a reštauračné služby a recepcia pre obe časti hotela.