NBA: Curry s Durantom doviedli Golden State k ďalšiemu titulu

Na snímke radosť fanúšikov tímu Golden State Warriors počas finále. — Foto: TASR/AP

Cleveland 9. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors obhájili titul v zámorskej NBA. V noci na sobotu zvíťazili vo štvrtom súboji finále play off na palubovke Clevelandu Cavaliers 108:85 a v celej sérii triumfovali hladko 4:0 na zápasy.

Stephen Curry uzavrel sezónu 37 bodmi a klubu z kalifornského Oaklandu pomohol k tretiemu titulu za uplynulé štyri sezóny. Warriors získali už šiesty majstrovský titul v klubovej histórii (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018). Úspešnejšie sú iba dva tímy - Boston Celtics (17 trofejí) a LA Lakers (16).

"V októbri sme si povedali, že chceme zažiť tento pocit znovu a to sa nám aj podarilo, i keď sme vedeli, že to nebude jednoduché. Čelili sme veľkým výzvam, ale teraz si to užívame," vyhlásil Curry, ktorý verí, že jeho tím v nasledujúcich rokoch pridá do zbierky aj ďalšie tituly. "Máme pred sebou ďalšie sezóny a určite sa budeme snažiť toto zažívať najčastejsie, ako to pôjde," dodal.

Najužitočnejším hráčom finálovej série (MVP) sa rovnako ako vlani stal Curryho spoluhráč Kevin Durant. Ten sa vo štvrtom finálovom zápase blysol triple double, keď zaznamenal 20 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií.

Prvýkrát od roku 2007 sa skončilo finále NBA jednoznačným výsledkom 4:0 na zápasy. A opäť bol na strane zdolaných Cleveland na čele s LeBronom Jamesom. Pred 11 rokmi bol v sérii so San Antoniom iba mladíkom, dnes 33-ročným veteránom s deviatimi finálovými účasťami, ale "iba" tromi titulmi. Svoju 15. sezónu v zámorskej profilige uzavrel James 23 bodmi, ôsmimi asistenciami a siedmimi doskokmi. Tento rok bola jeho šanca na zisk trofeje minimálna, vyrovnané koncovky prvých troch finálových duelov boli maximum možného. Štvrtý súboj už jasne patril Warriors, ktorí podčiarkli svoju dominanciu v uplynulých štyroch ročníkoch. Už počas úvodnej štvrtiny sa dostali do 11-bodového trháku, ale toto manko ešte dokázali domáci zmazať. V polovici druhej časti mali hostia opäť 11-bodový náskok. Od tej chvíle už bolo na palubovke jediné mužstvo, rozdiel narástol až na 28 bodov a obaja tréneri mohli v závere ukázať na hráčov z lavičky.

Veľkým kandidátom na cenu MVP finále bol Curry, ktorý 20 z 37 bodov nastrieľal za prvý polčas a v zápase trafil aj sedem trojok. Trofej však putovala opäť do rúk Duranta, najmä vďaka jeho výkonu v kľúčovom treťom dueli, ktorý rozhodol 43 bodmi. Jeho séria stretnutí v play off s 20 a viac bodmi sa natiahla už na číslo 28. Andre Iguodala pomohol k triumfu Golden State 11 bodmi, Klay Thompson zaznamenal 10 bodov - všetky v tretej štvrtine.

"Získať titul je nesmierne ťažké a dokázať to trikrát v priebehu štyroch rokov je neuveriteľné," radoval sa Klay Thompson, ktorý bol spolu s Currym, Iguodalou, Draymondom Greenom, Shaunom Livingstoneom a trénerom Steveom Kerrom pri všetkých troch tituloch. Podľa Kerra bol tento titul zo všetkých najtvrdšie vybojovaný. "Pamätám si, že pri prvom sme si mysleli, že je to sen. Tentoraz sme si uvedomovali očakávania a realitu. Ale využili sme naše schopnosti a skúsenosti," citovala kouča Warriors agentúra AP. "Môžem iba pogratulovať Cavaliers k ďalšej skvelej sezóne, hoci mali svoje problémy. Čo ich tréner (Tyronn Lue) a LeBron dokázali, je neuveriteľné," ocenil súpera.

Finálová séria mala štvrtý rok po sebe rovnaké zloženie a Cleveland sa tretíkrát musel uspokojiť s druhým miestom. "Bol som plný emócií a vypustil ich von. Preto som potom dohrával sériu so zlomenou rukou," priznal James, ktorý možno odohral svoj posledný zápas za Cleveland. V lete bude riešiť možný prestup. "Zatiaľ nemám poňatia, čo bude. Musím to prebrať s rodinou, ktorá je pre mňa to najdôležitejšie. Teraz nemám odpoveď, čo sa stane," dodal.