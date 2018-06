TASR

Dnes o 16:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní ROLAND GARROS: Dominic Thiem premiérovo postúpil do finále grandslamu

Thiem sa do finále niektorého z turnajov veľkej štvorky prebojoval prvýkrát v kariére.

Rakúsky tenista Dominic Thiem sa raduje po víťazstve nad Talianom Marcom Cecchinatom v semifinálovom zápase mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 8. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Paríž 8. júna (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na Roland Garros. Siedmy nasadený hráč si v prvom piatkovom semifinále poradil s prekvapením parížskeho grandslamu Talianom Marcom Cecchinatom za 2:20 h v troch setoch 7:5, 7:6 (10), 6:1.

Cecchinato už postupom do semifinále dosiahol životný úspech. Nenasadený 72. hráč svetového rebríčka doteraz na grandslamoch neprešiel ani raz cez prvé kolo, v Paríži však predvádzal brilantné výkony. Vo štvrťfinále sa mu dokonca podarilo vyradiť šampióna z roku 2016 Novaka Djokoviča zo Srbska.

Thiemovi vyšiel vstup do zápasu, keď v prvej hre uspel pri podaní súpera. O túto výhodu síce prišiel vo ôsmom geme, ale za stavu 5:5 opäť prelomil Cecchinatov servis a následným potvrdením brejku získal prvý set vo svoj prospech. Vo vyrovnanom druhom dejstve čelil taliansky tenista trom brejkbalom, jednému v prvej a dvom v piatej hre, ale nepríjemnú situáciu zvládol bez ujmy. Aj v tajbrejku bol v ohrození za stavu 3:6, ale štyrmi loptičkami v rade sa dostal do vedenia 7:6. Napokon však preukázal pevnejšie nervy jeho súper, ktorý sa ziskom druhého setu definitívne dostal na koňa. Cecchinato kopil chybu za chybou a tretí set bol už jednoznačnou záležitosťou Thiema, ktorý na parížskej antuke do tretice zvládol semifinálovú prekážku.

Thiem sa do finále niektorého z turnajov veľkej štvorky prebojoval prvýkrát v kariére. O trofej si 24-ročný víťaz desiatich titulov z okruhu ATP zahrá v nedeľu proti postupujúcemu z druhého semifinále, v ktorom v piatok popoludní nastúpili proti sebe Španiel Rafael Nadal a Juan Martin Del Potro z Argentíny.

"Nemyslím si, že by v dnešnom zápase zohrali skúsenosti špeciálnu rolu. Podľa môjho názoru bolo kľúčové, že som vyhral tajbrejk druhého setu. Striedali sme sa vo vedení, keby sa Marcovi podarilo premeniť ponúknuté setbaly, bol by z toho ešte dlhý a dramatický zápas," povedal v prvom interview na kurte Thiem, ktorý sa chystal pozrieť si druhé semifinále. "Pozriem sa, proti komu budem hrať, aj keď Rafaela ani Juana Martina netreba predstavovať. Obaja sú veľkí hráči. Pokúsim sa dobre zregenerovať, zajtrajší deň využijem na kvalitný tréning, aby som nevypadol z rytmu a v nedeľu pôjdem na to," dodal Thiem.