Urban Art Festival nie je len o skvelej hudbe. Tieto atrakcie si v posledný júnový víkend nenechajte ujsť

Urban Art Festival vol.2 je dvojdňový multižánrový festival, ktorý prináša množstvo zábavy a ničí nudu v Bratislave, spája a prepája existujúce podujatia. Tento ročník na vás čaká 6 pódií, 40 vystúpení rôznych hudobných žánrov a neuveriteľné množstvo sprievodného programu pre všetky vekové kategórie.

Dobový piknik ako spred 100 rokov inšpirovaný obdobím rokov 1900 – 1950 sa uskutočnil v Medickej záhrade v rámci Urban art festivalu, 24. júna 2017 v Bratislave.

BRATISLAVA 8. júna - „Sprievodné aktivity, ktoré vytvoria atmosféru a doplnia hudobný program nájdu návštevníci v uliciach mesta počas celého trvania festivalu. Ako top aktivity by som zaradil nový escape room Tajomstvo vínnej pivnice a Dáždnikovú ulicu na Nedbalovej ulici,“ povedal výkonný riaditeľ KOCR Bratislava Region Tourism Lukáš Dobrocký. Na Urban Art Festival sa môžete tešiť už čoskoro: 30.6. a 1.7. 2018 priamo v uliciach Bratislavy.

V spolupráci s Galériou Nedbalka sme pre Vás pripravili inštaláciu otvorených dáždnikov na Nedbalovej ulici, tzv. Dáždniková ulica bude inštalovaná až do októbra. To však nie je všetko! Počas Urban Art Festivalu sa pokúsime prekonať minuloročný rekord v počte otvorených dáždnikov na jednej ulici. Minulý rok sa nám spoločne podarilo otvoriť až 276 dáždnikov. Ak nám prídete pomôcť, môžete byť aj vy súčasťou nového slovenského rekordu.

V spolupráci s Ekotopfilm, Envirofim festivalom prinesieme premietanie víťazných filmov tohto ročníka Ekotopfilmu a to konkrétne 30. júna v Urban House na Laurinskej ulici medzi 14:00 až 20:00.

V rámci sprievodného programu Vás v uliciach Starého mestá čaká bohatý program v podobe pouličných umelcov ako najvyšší remeselníci, choduliari, Invisible men, ale aj Circus Cirque so svojou šou.

Súčasťou bude aj unikátna plavba po Dunaji

Keďže sa náš festival odohráva aj na Pravom brehu Dunaja – na Tyršovom nábreží, tak sme pre Vás pripravili možnosť vychutnať si netradičný typ dopravy z jedného brehu Dunaja na druhý. Užite si zábavu na palube našej lode a vychutnajte si aspoň na malú chvíľu vietor vo vlasoch a pocit námorníka. Loďka bude Vás prevezie z pontónu pri reštaurácií Knaipa na Dunaji (pri OC Eurovea) na opačnú stranu na Tyršovo nábrežie od 12:00 do 19:00.

Loď však nebude jediným dopravným prostriedkom na Urban Art Festivale. Budete mať možnosť previesť sa po Bratislave jej symbolom- vláčikom Prešporáčikom Hop on- Hop off. Kabriolet s dizajnom starodávneho vozidla Vám poskytne dokonalý výhľad na historické budovy a zaujímavosti mesta. Vláčik bude premávať od 13.00 do 19.00 hod. v 30 minútových intervaloch z Hviezdoslavovho námestia cez Starú Tržnicu, UFO a Tyršovo nábrežie a späť. Bude mať 26 miest a cestujúci ho budú môcť rovnako ako prepravu loďou využiť zdarma. Zástavky budú označené pomocou beachflagov, takže ľahko nájdete miesto, kde budete môcť nastúpiť.

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte zážitkovú City Game

Urban Art Festival vol. 2 prinesie užasnú možnosť vyskúšať si fenomén dnešnej doby tzv. escape room. Tá naša unikátna, Tajomstvo vínnej pivnice prinesie tým úspešnejším po vylúštení hlavolamov a hádaniek na konci vzácne prekvapenie.

Ďalšou skvelou formou zábavy v spolupráci s Brainteaslava bude aj možnosť vyhrať jednu City Game zadarmo a to v prípade, ak sa na našom Facebooku zapojíte do súťaže, ktorá bude zverejnená v júni. City Game alebo mestská hra je dobrodružná zážitková aktivita pre tímy 2 až 5 ľudí (naraz však môže hrať aj viac tímov). Skupina plní misiu v historickom centre Bratislavy, pri ktorej sa stretne s množstvom zábavných a netradičných úloh.

Vystúpenia famóznych umelcov priamo na vašej ulici

Bratislava a vážna hudba sú spojené asi ako Bratislavské rožky a mak. Jeden z najobľúbenejších a najnavštevovanejších festivalov vážnej hudby v Bratislave – VIVA MUSICA! aj tento ročník prepája svoj program práve s Urban Art Festivalom a to prostredníctvom projektu Viva Ulica. Vy si tak budete môcť vychutnať vystúpenia umelcov bezprostrednejšie ako kedykoľvek inokedy…. priamo na ulici!

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke www.urbanartfestival.sk