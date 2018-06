TASR

Dnes o 14:55 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Dobrovoľníci môžu darovať krv v priestoroch Jókaiho divadla v Komárne

Darcom krvi sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov vážiaci viac ako 50 kilogramov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Komárno 8. júna (TASR) – Nemocnica Komárno sa zapojí do projektu Divadelnej kvapky krvi. V utorok 12. júna od 8. do 11. hodiny môžu dobrovoľníci darovať krv v priestoroch Jókaiho divadla v Komárne na Petőfiho ulici. "Darovanie krvi je záslužné, nikto sa nemusí ničoho báť. Dobrovoľníkom odporúčame riadiť sa heslom Človek nikdy nevie, kedy bude sám potrebovať krvnú transfúziu," povedala primárka oddelenia hematológie a transfúziológie Enikő Radi.

Darcom krvi sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov vážiaci viac ako 50 kilogramov. Vhodnosť darcu posúdi lekár individuálne a priamo na mieste. Deň pred darovaním krvi by mal človek prijať veľa tekutín, nejesť mastné jedlá, nepiť alkohol a ráno by mal zjesť len ľahké raňajky. Muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka, ženy maximálne trikrát do roka.