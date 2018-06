TASR

Mokošová sa teší na publikum v Trnave, od legendy dostala pochvalu

Mokošová počas minulého víkendu obsadila 1. miesto na bradlách a 3. miesto v prostných na podujatí Svetového pohára pod názvom Challenge Cup v slovinskom Koperi.

Na snímke slovenská gymnastka Barbora Mokošová počas tlačovej konferencie pri príležitosti osláv životného jubilea slovenskej gymnastky Marianny Némethovej Krajčírovej a otvorenia 31. ročníka GYM - FESTIVAL v Trnave v piatok 8. júna 2018. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 8. júna (TASR) - Legende československej gymnastiky a čerstvej jubilantke Mariane Krajčírovej-Némethovej robia veľkú radosť výkony súčasnej slovenskej jednotky Barbory Mokošovej, ktorá v tejto sezóne dosiahla niekoľko prenikavých výsledkov na medzinárodnej scéne.

"Napriek jej 'gymnasticky' pokročilému veku sa stále dokáže učiť nové prvky, čo považujem za veľmi cennú vlastnosť. Teším sa z jej úspechov, ktoré dosiahla, a verím, že prídu ďalšie. Cez víkend sa diváci v Trnave môžu tešiť na šou, ktorú predvedie," povedala pred otvorením GYM-Festivalu najlepšia slovenská gymnastka 20. storočia, ktorá prvého júna dovŕšila okrúhlych 70 rokov.

Mokošová má formu ako hrom. Počas minulého víkendu obsadila dve medailové pozície (1. miesto na bradlách, 3. miesto v prostných) a jedno štvrté miesto (kladina) na podujatí Svetového pohára pod názvom Challenge Cup v slovinskom Koperi. Predtým v chorvátskom Osijeku skončila druhá na bradlách i na kladine.

"Slovami ani nedokážem opísať neskutočnú radosť z toho, že som sa po toľkých rokoch tvrdého tréningu dostala na stupne víťazov a to dokonca na zlatú pozíciu. Bola som v slzách, keď hrala naša hymna. Ukázalo sa, že poctivý tréning prináša úspechy a naša cesta je nastavená správne," povedala na piatkovej tlačovej konferencii Mokošová, ktorá najmä skrz svoje výsledky vníma zvýšený záujem slovenskej verejnosti o gymnastiku: "Trošku cítim, že sa dostáva do popredia. Mám radosť, že ľuďom a najmä deťom môžem ukázať, že je to nádherný šport."

Dvadsaťjedenročná olympionička bude jedným z hlavných lákadiel 31. ročníka GYM-Festivalu. Vlani na tradičnom podujatí v Trnave obsadila tretie miesto na bradlách a štvrté na kladine a prostných. "Najmä chcem zacvičiť čo najlepšie a užiť si to, pretože sa na mňa príde pozrieť veľa ľudí. Konečne cvičím doma, teším sa na dobrú atmosféru," povedala Mokošová, ktorá pred začiatkom sezóny zmenila prvky v troch náradiach a to jej prinieslo vyššie známky.

Vrcholom sezóny budú pre ňu ME v škótskom Glasgowe, ktoré sú na programe na prelome júla a augusta: "Chcela by som sa priblížiť k finále na náradiach, najmä na bradlách si trúfam na dobrý výsledok. Treba však brať do úvahy, že sa tam zíde skutočná špička. Verím, že sa niekde medzi tú elitu vopchám a zamiešam karty v popredí štartového poľa."

V Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave by na GYM-Festivale mala štartovať takmer stovka gymnastiek zo Slovenska, z Bieloruska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovinska, Turecka a Ukrajiny. Tohtoročnou ambasádorkou podujatia je rumunská reprezentantka Larisa Iordacheová, bronzová olympijská medailistka, strieborná medailistka z MS a viacnásobná majsterka Európy.