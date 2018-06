TASR

Rezort zdravotníctva vysúťažil dodávateľov postelí pre nemocnice

Má sa takto vymeniť tretina všetkých postelí.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 8. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vysúťažilo dodávateľov nových lôžok pre slovenské nemocnice. Celkovo ide o takmer 7000 lôžok, predpokladaná hodnota rámcového kontraktu je 20 miliónov eur bez DPH. Proces centrálneho obstarávania trval viac ako rok.

"Pôvodne sme predpokladali, že tieto nemocničné lôžka budú stáť 28 miliónov eur, centrálne obstarávanie nám prinieslo ešte významnejšiu úsporu a preto máme záujem, aby aj tých navyše usporených osem miliónov išlo na ďalšie nové lôžka pre naše nemocnice," uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

Má sa takto vymeniť tretina všetkých postelí. "Nové moderné lôžka zvýšia komfort pre pacientov v nemocniciach, ktoré majú možnosť vybrať si presne taký typ lôžka, aký konkrétne zariadenie potrebuje pre svojich pacientov. Prinesú aj zlepšenie pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti," uviedla Kalavská.

Súťaž je rozdelená do desiatich kategórií lôžok, príslušenstva a stolíkov. Z každej vzišli dvaja dodávatelia. Kto z nich lôžka dodá, rozhodne nižšia cena, ktorú ponúknu v ďalšej aukcii. Tento proces sa začne do konca júna. Lôžka sa budú do nemocníc dodávať postupne. Nové postele dostanú akciové, príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátne podniky v pôsobnosti rezortu a organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v pôsobnosti verejného sektora na území SR.

Ministerstvo centrálne obstaráva aj najdrahšiu zdravotnícku techniku – lineárne urýchľovače. Má ísť o komplexnú obnovu zastaraných a poruchových prístrojov, aká sa v SR doteraz nerealizovala. Ministerstvo už ukončilo súťaž na 16 nových lineárnych urýchľovačov. Prístroje, ktoré mali často aj viac ako 20 rokov, sa začnú od jesene 2018 postupne vymieňať. Ministerstvo komplexne obnoví aj magnetické rezonancie, centrálne nakúpi 15 kusov. Celková obnova sa týka aj monitorov vitálnych funkcií, infúznej a PC techniky.

"Odborníci na procesy verejného obstarávania oceňujú pokrok nášho obstarávania za posledné dva roky a odporúčajú nám, aby sme sa v obstarávaní zamerali aj na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál," zhrnul riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana.