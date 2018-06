TASR

Odborníčky odmietajú zhoršenie fungovania ambulantných pohotovostí

Tvrdia, že zdravotná starostlivosť sa zracionalizuje a nebude dochádzať k jej zneužívaniu.

Bratislava 8. júna (TASR) - Hlavné odborníčky ministerstva zdravotníctva pre oblasť všeobecného lekárstva pre deti aj dospelých Elena Prokopová a Jana Bendová odmietajú, že by novým fungovaním ambulantných pohotovostí malo dôjsť k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta. Napísali to v piatok v spoločnom vyhlásení.

Tvrdia, že zdravotná starostlivosť sa zracionalizuje a nebude dochádzať k jej zneužívaniu. "Naopak, odstráni sa riziko ohrozenia zdravotného stavu pacienta, ktoré vyplývalo z doteraz platného systému vykonávania Lekárskej služby prvej pomoci," uviedli hlavné odborníčky. Poukázali na to, že lekári doteraz pracovali celý deň pred službou, večer pokračovali pohotovosťou a ráno zase ambulovali. "V plnom nasadení boli podstatne viac hodín, ako je bezpečné. Mnohí takto vykonávali služby aj päť-šesť ráz mesačne," upozornili.

Ambulantná pohotovostná služba (APS) od júla nahradí Lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Zmena sa dotýka všeobecných lekárov a všeobecných lekárov pre deti a dorast. "Nový zákon v prvom rade slúži pacientovi. Jeho prvoradým cieľom je zabezpečenie optimálnej zdravotnej starostlivosti podľa závažnosti stavu pacienta. Zároveň napráva podmienky, v akých všeobecní lekári vykonávajú svoje poslanie. Veríme, že obidva zámery posunú zdravotnú starostlivosť na Slovensku o kúsok vpred," zhodli sa hlavné odborníčky.

Slovenská lekárska komora, ktorá iniciovala a podieľala sa na legislatívnej zmene, sa s ich vyhlásením stotožnila. "Cieľom je jednoznačne zracionalizovanie zdravotnej starostlivosti a zabránenie jej zneužívania. Zmeny, ktoré v pohotovostiach od 1. júla nastanú, nebudú na úkor pacienta a zdravotná starostlivosť bude naďalej dostupná pre všetkých pacientov," napísala komora v stanovisku. Verí, že služba bude zabezpečená aj v tých bodoch, kde zatiaľ nebol vybraný organizátor. Vyjadrenia o kolapse či panike preto komora považuje za iracionálne a predčasné.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) označil tvrdenia o kolapse ambulantných pohotovostí za nedôvodné a zjavne neprimerané. "V miestach, v ktorých neboli vybraní organizátori APS v prvom kole, budú na základe dohody s ministerstvom zdravotníctva až do ukončenia výberových konaní dočasne poverení iní organizátori alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti alebo ústavné zariadenia. ZAP preto nevidí racionálny dôvod na to, aby boli pacientom i ostatnej verejnosti podsúvané neopodstatnené informácie o ohrození dostupnosti poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby," povedala výkonná riaditeľka zväzu Zuzana Dolinková.

Asociácia nemocníc Slovenska tento týždeň upozornila, že od júla hrozí kolaps fungovania ambulantných pohotovostí. Dôvodom má byť zlyhávanie procesu výberových konaní na organizátorov a neukončenie procesu schvaľovania a zazmluvňovania urgentných príjmov.

Ministerstvo zdravotníctva vybralo v prvom kole podľa šéfky rezortu Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) prevádzkovateľov pre 40 percent siete pohotovostí. Druhé kolo tendra bude trvať do konca júla. Rezort v ňom hľadá prevádzkovateľov 47 ambulancií pre dospelých a 35 ambulancií pre deti a dorast. Šéfka rezortu pripustila, že v prípade potreby sa ako krajné riešenie opäť zavedie pre lekárov povinnosť vykonávať pohotovostné služby. Kalavská však odmietla, že by hrozil kolaps ambulantných pohotovostí. O tom hovorila okrem malých a stredných nemocníc aj strana SaS.

Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude počas pracovného týždňa fungovať od 14. do 22. h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.