TASR

Dnes o 13:54 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Školské pomôcky zo zbierky pomôžu deťom v Trenčíne zo slabších rodín

Darcovia môžu venovať nepotrebné, málo používané, ale stále funkčné školské pomôcky. Organizátorky zbierky privítajú najmä tašky, zošity pravítka, peračníky, nožnice, fixky, pastelky a perá.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Branislav Račko

Trenčín 8. júna (TASR) – Do konca augusta môžu Trenčania pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov, aby zasadli do školských lavíc pripravení. Slovenská katolícka charita organizuje 9. ročník zbierky školských pomôcok.

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, darcovia môžu venovať nepotrebné, málo používané, ale stále funkčné školské pomôcky. Organizátorky zbierky privítajú najmä tašky, zošity pravítka, peračníky, nožnice, fixky, pastelky a perá.

"Školské pomôcky možno odovzdať v Rodinnom centre Južanček na sídlisku Juh v Trenčíne v pondelok a vo štvrtok od 15. do 18. h a v utorok a stredu od 9. do 12. a od 15. do 18. h. Centrum pre rodinu na Farskej ulici v Trenčíne prijíma školské pomôcky v každú stredu od 16. do 18. h," priblížila Ságová s tým, že v minulom roku sa v rámci zbierky podarilo vyzbierať približne 13.000 školských pomôcok.