Dievča v pavúčej sieti prichádza na filmové plátna

Kultová krimi sága Milénium sa vracia na filmové plátna. Už na jeseň a sa do našich kín dostane adaptácia bestselleru Dievča v pavúčej sieti.

Dievča v pavúčej v sieti — Foto: Itafilm

Bratislava 8. júna (OTS) - Severský krimi thriller odhalí ďalší temný príbeh hackerky a ochrankyne týraných žien Lisbeth Salanderovej, ktorú si tentokrát zahrala držiteľka Zlatého glóbusu za rolu kráľovnej Alžbety v seriáli The Crown, charizmatická Claire Foy.

Pozrite si prvú ukážku z filmu.

Lisbeth Salanderová, kultová hlavná postava úspešnej knižnej série Milénium Stiega Larssona sa vracia na plátna v adaptácii krimi bestselleru Dievča v pavúčej sieti. V temnom thrilleri sa hackerka Lisbeth spolu s novinárom Mikaelom Blomkvistom zamotáva do siete plnej klamstiev, kyber zločincov a skorumpovaných politikov.

Hoci ide o adaptáciu rovnakej knižnej série, Dievča v pavúčej sieti nie je pokračovaním niekoľko rokov starého filmu Muži, ktorí nenávidia ženy režiséra Davida Finchera. V novinke sa teda predstaví úplne nové herecké obsadenie a tvorivý tím.

Producenti do role Lisbeth Salanderovej obsadili výraznú Claire Foy, ktorú preslávil seriál The Crown o anglickej kráľovskej rodine, kde si zahrala mladú kráľovnú Alžbetu. V roli novinára Mikaela Blomkvista sa zas predstaví vychádzajúca islandská hviezda Sverrir Gudnason známy z filmu Borg vs McEnroe. Talentovaný cast dopĺňajú Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049), LaKeith Stanfield (Get Out) či Stephen Merchant (Logan). Film bude podľa producentov temnejší ako jeho predchodca, čo potvrdzuje aj výber režiséra Fedeho Álvareza, ktorý má na svedomí desivé horory Evil Dead a Muž v temnote. Či sa im to podarí, uvidíte už na jeseň, kedy sa sága Milénium vráti na filmové plátna.

Krimi thriller Dievča v pavúčej v sieti sa v našich kinách objaví už 25. októbra. Na vaše plátna ho prinesie spoločnosť Itafilm.