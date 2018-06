Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Toto pozná každá matka: 5 situácií, kedy bola vojvodkyňa Kate len obyčajnou mamou

Vojvodkyňa Kate Middletonová so svojimi deťmi rieši rovnaké problém a situácie ako bežné matky.

— Foto: Repro foto msn.com

LONDÝN 8. júna - Je považovaná za vzor a ikonu. Kate Middletonová je neodmysliteľnou súčasťou kráľovskej rodiny a jej povinnosťou je plniť úlohy, ktoré vyplývajú z jej postavenia. Je však zároveň aj matkou troch krásnych detičiek. Práve túto úlohu zvláda bravúrne a svojim deťom venuje každú možnú chvíľu. Keby si však niekto myslel, že sa kráľovské deti rodia dokonalé a vychované, je na obrovskom omyle. Aj malá Charlotte, George a Louis dokážu svojim rodičom narobiť vrásky na čele. Kate sa jednoducho nevyhne rovnakým trápeniam ako každá iná matka.

Aj princezná sa zdúva

Pozná to každá matka. Dieťaťu sa niečo nepáči alebo jednoducho nemá svoj deň, tak sa hodí s revom o zem. Môžete si byť isté, že Kate tieto situácie rieši tiež. Dôkazom je aj video, kedy sa s plačom posadila na zem aj malá Charlotte. Nepomohlo ani to, že vojvodkyňa dvihla prst a veľmi razantne svojej milovanej dcére prehovorila do duše. Nuž, deti sú deti a je úplne jedno, či sú kráľovské.

Prvý deň v škole

George je už veľký chlapec. Dôkazom je aj to, že začal navštevovať školu. Jeho prvý deň medzi deťmi bol pre rodinu veľkou udalosťou. Odprevadiť ho však išiel iba otec princ William. Kate, žiaľ, musela zostať doma, keďže počas tretieho tehotenstva trpela rannými nevoľnosťami. Tento pocit dôverne pozná veľké množstvo matiek.

Foto: TASR/AP

Cenné chvíle s rodinou

Rodina Kate a Williama sa len pred pár týždňami rozrástla o ďalšieho člena. Táto informácia nie je žiadnou novinkou. Dôležité je, že Kate svoju úlohu matky berie naozaj zodpovedne. Svojim deťom sa venuje na 100 %. Po tom, ako sa narodil malý Louis, sa vojvodkyňa stiahla do úzadia a na verejnosti sa objavuje len zriedka. Výnimku spravila, keď si spolu s Georgeom a Charlottkou vyšla na konské preteky v Norfolku. Čo je ale zaujímavé, Kate by si len tak niekto nevšimol. Bola nenápadne oblečená, nepútala na seba zbytočnú pozornosť a užívala si spoločné chvíle so svojimi doma staršími deťmi celkom tak ako iné matky.

Foto: Instagram/theofficialroyalfamily

Starostlivosť a strach

Kate, William a ich syn Louis sa objavili na verejnosti len pár hodín po pôrode. Tak je to pre kráľovskú rodinu zvykom, hoci mnohé ženy si asi povedia, že je to nemožné. Nuž je to tak, avšak netreba zabúdať na obavy, ktoré Kate sprevádzali. Síce rozdávala úsmevy na každú stranu, keď začalo len mierne pofukovať, vyzvala svojho manžela, aby sa vrátili do útrob nemocnice. Starostlivosť, zdravie a bezpečie detí je pre mamičku troch ratolestí na prvom mieste.

Foto: TASR/AP

Riskovať sa oplatí

Cestovanie je neodmysliteľnou súčasťou kráľovského páru. Kate so sebou svoje deti berie takmer vždy a riskuje tak naozajstnú scénu. Každý rodič určite vie, o čom je reč. Cestovanie je pre deti únavné, nudné, a tak sa niekedy jednoducho nevedia ovládať. No čo, aspoň vieme, že aj kráľovské deti mamičke a ockovi dajú zabrať.